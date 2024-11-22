Тайконавты на Луне: какой будет пилотируемая посадка китайцев на спутник Земли

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало кадры, показывающие последние разработки в программе пилотируемых космических полетов КНР, сообщает Zakon.kz.

Публикация демонстрирует анимированную высадку человека на Луну, которую Китай планирует осуществить к 2030 году.

Фото: CNSA

Также показаны пилотируемый космический корабль, скафандр для выхода на поверхность естественного спутника Земли и луномобиль.

Ранее астрофизики предложили новую версию происхождения Луны.

