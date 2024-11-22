Тайконавты на Луне: какой будет пилотируемая посадка китайцев на спутник Земли
Фото: pixabay
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало кадры, показывающие последние разработки в программе пилотируемых космических полетов КНР, сообщает Zakon.kz.
Публикация демонстрирует анимированную высадку человека на Луну, которую Китай планирует осуществить к 2030 году.
Фото: CNSA
Также показаны пилотируемый космический корабль, скафандр для выхода на поверхность естественного спутника Земли и луномобиль.
Ранее астрофизики предложили новую версию происхождения Луны.
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