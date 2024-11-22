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Тайконавты на Луне: какой будет пилотируемая посадка китайцев на спутник Земли

Какой будет пилотируемая посадка китайцев на спутник Земли, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 03:56 Фото: pixabay
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало кадры, показывающие последние разработки в программе пилотируемых космических полетов КНР, сообщает Zakon.kz.

Публикация демонстрирует анимированную высадку человека на Луну, которую Китай планирует осуществить к 2030 году.

Какой будет пилотируемая посадка китайцев на спутник Земли, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 03:56

Фото: CNSA

Также показаны пилотируемый космический корабль, скафандр для выхода на поверхность естественного спутника Земли и луномобиль.

Ранее астрофизики предложили новую версию происхождения Луны.

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