Ученые разработали бактерицидную посуду для борьбы с коронавирусом и гриппом

Новгородские ученые создали бактерицидную посуду для борьбы с коронавирусом и гриппом. В ней можно готовить растворы с ионами серебра и меди, которые обладают мощным антимикробным, противовирусным и иммуностимулирующим действием, сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, приготавливать различные обеззараживающие растворы и биологически активные добавки, дезинфицировать воду и напитки – это далеко не все сферы применения бактерицидной посуды, которую разработал для борьбы с Covd-19 Александр Тихонов, доцент кафедры "Графический дизайн" политехнического института НовГУ, кандидат технических наук.

Эффективность предлагаемой посуды заключается в том, что она позволяет получать различные растворы с ионами меди и серебра в таком соотношении, при котором достигается их максимальное совместное антимикробное и регенеративное действие.

Однако, чтобы достичь таких результатов, нужно насытить жидкость ионами серебра и меди в соотношении не менее 1/10000. И бактерицидная посуда позволяет это делать за счет особой технологии своего изготовления.

В мире уже есть пластиковая посуда с бактерицидными свойствами, которая насыщает жидкость ионами серебра. Однако их концентрация в растворе, полученном в ней, намного ниже, чем в разработанной посуде.

Ранее Всемирный банк сравнил пандемию коронавируса с эпидемией испанки в 1918 году и даже со Второй мировой войной. Исходя из этого эксперты выявили последствия ковида, с которыми человечество сталкивается до сих пор.

