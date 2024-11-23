Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почти на 30 километров выросла скорость ураганов из-за климатических изменений

ураган, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 09:09 Фото: wikimedia
За шесть лет скорость ураганного ветра в мире выросла на 29 км/ч из-за потепления океанов, что делает воздушную стихию еще более опасной для планеты, сообщает Zakon.kz.

По мнению ученых, именно климатические изменения оказывают значительное влияние на ураганы, усиливая их разрушительную силу. Соответствующее исследование опубликовано в Environmental Research:Climate. Наблюдения длились с 2019 по 2023 год.

"Главной причиной является повышение температуры Атлантического океана на 2–3 °, а в некоторых регионах – до 4 °", – отмечает ведущий автор исследования Дэниел Гиффорд.

Он подчеркивает, что ураганы высших категорий сейчас наносят значительно больший ущерб. Например, ураган пятой категории может быть до 400 раз мощнее первой.

"Среди самых разрушительных ураганов 2024 года – Берил, Хелен и Милтон, которые усилились на 26-39 км/ч из-за изменений климата. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США отметило, что изменения климата также влияют на взаимодействие ураганов друг с другом, как это было в случае с ураганом Милтон, который вызвал серию торнадо", – поясняет ученый.

Исследователи предупреждают, что без активных мер по борьбе с изменением климата частота и интенсивность таких стихийных явлений будут только расти, создавая новые угрозы человечеству.

Ранее сообщалось о других катаклизмах. К примеру, антарктический ледник Туэйтс, прозванный "ледником Судного дня", начал таять быстрее и грозит катастрофическими наводнениями по всему миру.

Читайте также

«Безгрудые» манекены для обучения реанимации поставили под угрозу жизни женщин - исследование
"Безгрудые" манекены для обучения реанимации поставили под угрозу жизни женщин – исследование
В космосе астронавты стали соображать хуже, чем на Земле
В космосе астронавты стали соображать хуже, чем на Земле – исследование
Правда ли мужчины переносят простуду тяжелее, чем женщины
Правда ли, что мужчины переносят простуду тяжелее, чем женщины – исследование
Андрей Дюсупов
Интересное 2024 год Ученые Исследования Ураганы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Похолодание до -23°С и туман: прогноз погоды в Казахстане на выходные
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: