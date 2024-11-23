Почти на 30 километров выросла скорость ураганов из-за климатических изменений

За шесть лет скорость ураганного ветра в мире выросла на 29 км/ч из-за потепления океанов, что делает воздушную стихию еще более опасной для планеты, сообщает Zakon.kz.

По мнению ученых, именно климатические изменения оказывают значительное влияние на ураганы, усиливая их разрушительную силу. Соответствующее исследование опубликовано в Environmental Research:Climate. Наблюдения длились с 2019 по 2023 год.

"Главной причиной является повышение температуры Атлантического океана на 2–3 °, а в некоторых регионах – до 4 °", – отмечает ведущий автор исследования Дэниел Гиффорд.

Он подчеркивает, что ураганы высших категорий сейчас наносят значительно больший ущерб. Например, ураган пятой категории может быть до 400 раз мощнее первой.

"Среди самых разрушительных ураганов 2024 года – Берил, Хелен и Милтон, которые усилились на 26-39 км/ч из-за изменений климата. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США отметило, что изменения климата также влияют на взаимодействие ураганов друг с другом, как это было в случае с ураганом Милтон, который вызвал серию торнадо", – поясняет ученый.

Исследователи предупреждают, что без активных мер по борьбе с изменением климата частота и интенсивность таких стихийных явлений будут только расти, создавая новые угрозы человечеству.

Ранее сообщалось о других катаклизмах. К примеру, антарктический ледник Туэйтс, прозванный "ледником Судного дня", начал таять быстрее и грозит катастрофическими наводнениями по всему миру.