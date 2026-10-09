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Политика

Каспий стремительно мелеет: Токаев рассказал о масштабах экологической угрозы

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 18:37 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Каспийском экологическом саммите. Об этом 9 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства выразил признательность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за своевременную и актуальную инициативу созыва первого Каспийского экологического саммита.

По его словам, нынешнюю встречу можно назвать исторической, поскольку стратегическое значение Каспия для народов стран региона трудно переоценить.

"Каспий – это уникальная природная кладовая, источник благополучия миллионов людей, ключевой транспортный и энергетический узел всего Евразийского континента. Поэтому сохранение экосистемы Каспийского моря требует особого внимания, прежде всего, от наших государств. Согласен с Президентом Ирана г-ном Пезешкианом: это уже не экологический кризис, а, по сути, опасный по своим последствиям экономический кризис. Если сейчас не принять срочных и решительных мер, экологическая ситуация стремительно ухудшится, что нанесет непоправимый ущерб не только народам прикаспийских стран, но и всему международному сообществу. С 2000 по 2025 год общее сокращение площади акватории моря составило свыше 16 тысяч квадратных километров. На отдельных участках береговая линия отступила на десятки километров. Снижение притока воды, потепление климата и антропогенная нагрузка оказывают крайне отрицательное, можно сказать, разрушающее воздействие на хрупкую природную систему и биоразнообразие моря. Особую обеспокоенность вызывает судьба каспийских тюленей, численность которых за последнее столетие сократилась с одного миллиона до 270 тысяч особей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что бедственное состояние Каспия нельзя рассматривать в отрыве от масштабных климатических изменений в регионе.

Он сообщил, что, согласно прогнозам, к концу нынешнего столетия температура в отдельных его частях может повыситься на 5 градусов.

"Это усилит таяние ледников, дефицит воды, засухи и деградацию земель. По оценкам Всемирного банка, к 2050 году почти 2,5 миллиона человек в регионе могут столкнуться с риском внутренней миграции из-за климатических факторов. Обмеление моря порождает угрозы для судоходства и портовой инфраструктуры, рыболовства, энергетики, промышленности, устойчивого развития прибрежных населенных пунктов. Речь идет о комплексных вызовах, способных привести к масштабной экологической катастрофе. Казахстан понимает высокую цену такого рода сценария. Трагедия Аральского моря остается суровым напоминанием о плачевных результатах бездумного природопользования. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации. Спасение Каспия, который когда-то справедливо называли "великим", "мудрым", – это не просто наша ответственность, но и дело чести государственных деятелей нынешней эпохи. Потому что речь идет о нашем наследии для грядущих поколений. От решений, которые мы принимаем сегодня, во многом зависит то, каким увидят Каспий наши дети и внуки", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан уделяет повышенное внимание решению экологических проблем как на международном, так и на национальном уровнях.

"Мы считаем необходимым популяризировать ценности природолюбия. Неслучайно данные ценности нашли свое отражение в нашей новой Конституции, которая обязывает всех граждан бережно относиться к природе и ее богатствам, накладывает на государство ответственность за охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. Общенациональное движение "Таза Қазақстан" объединило около миллиона волонтеров и стало действенным фактором формирования новой экологической культуры. Мы руководствуемся, казалось бы, простым, но фундаментальным принципом: экономическое развитие и защита природы не противоречат, а, напротив, дополняют друг друга", – заметил президент.

Ранее президент Казахстана заявил, что создание СНГ позволило избежать тотального конфликта.

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Канат Болысбек
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