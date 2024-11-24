Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ущерб от массовой гибели тюленей на Каспии может составлять 1,5 млрд тенге

Тюлени, тюлень, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 10:10 Фото: unsplash
В Мангистауской области продолжается мониторинг побережья Каспийского моря, где в октябре и ноябре вновь фиксировали массовую гибель тюленей, сообщает Zakon.kz.

По информации портала lada.kz, который цитирует специалиста Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Андрея Руцкого, инспекторы ежедневно ведут мониторинг. Он отметил, что 23 ноября выбросов мертвых тушек не наблюдалось, поэтому есть надежда на положительный прогноз. К тому же поменялось направление ветра.

Между тем, ущерб по факту гибели морских животных может оцениваться в 1,5 млрд тенге. Об этом журналистам рассказал председатель регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации "ECOJER", член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков.

"Согласно приказу Минсельхоза РК 2017 года, стоимость одной особи тюленя оценивается в 193 МРП – 712 556 тенге. Если умножить эту сумму на 2000 тюленей, то выйдет 1 425 112 000 тенге", – сказал он.

Козыбаков отметил, что необходимо выяснить причины гибели тюленей, наказать виновных по всей строгости закона и, конечно же, потребовать возмещения ущерба.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана заявили, что причины гибели тюленей на побережье Каспия исследуют ученые.

В ведомстве уточнили, что с 24 октября по 13 ноября специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши тюленей, выброшенных на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области.

Читайте также

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Жителей четырех городов Казахстана предупредили об ухудшении качества воздуха
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение
В Астане наказали агрессивного мужчину, сломавшего стену в подъезде жилого дома
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
Сотрудника прокуратуры задержали в Таразе
Андрей Дюсупов
Каспий Мангистауская область 2024 год Каспийское море
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос
Антициклон принесет порывистый ветер: какая погода ожидает казахстанцев 24 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: