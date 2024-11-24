Ущерб от массовой гибели тюленей на Каспии может составлять 1,5 млрд тенге

В Мангистауской области продолжается мониторинг побережья Каспийского моря, где в октябре и ноябре вновь фиксировали массовую гибель тюленей, сообщает Zakon.kz.

По информации портала lada.kz, который цитирует специалиста Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Андрея Руцкого, инспекторы ежедневно ведут мониторинг. Он отметил, что 23 ноября выбросов мертвых тушек не наблюдалось, поэтому есть надежда на положительный прогноз. К тому же поменялось направление ветра.

Между тем, ущерб по факту гибели морских животных может оцениваться в 1,5 млрд тенге. Об этом журналистам рассказал председатель регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации "ECOJER", член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков.

"Согласно приказу Минсельхоза РК 2017 года, стоимость одной особи тюленя оценивается в 193 МРП – 712 556 тенге. Если умножить эту сумму на 2000 тюленей, то выйдет 1 425 112 000 тенге", – сказал он.

Козыбаков отметил, что необходимо выяснить причины гибели тюленей, наказать виновных по всей строгости закона и, конечно же, потребовать возмещения ущерба.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана заявили, что причины гибели тюленей на побережье Каспия исследуют ученые.

В ведомстве уточнили, что с 24 октября по 13 ноября специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши тюленей, выброшенных на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области.