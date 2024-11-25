Земля накренилась на 80 сантиметров

За последние 20 лет Земля наклонилась на 80 сантиметров из-за интенсивной откачки грунтовых вод. Вмешательство такого масштаба привело к перераспределению 2150 гигатонн воды за период с 1993 по 2010 год, сообщает Zakon.kz.

Это не только изменило ось вращения нашей планеты, но и повысило уровень моря на 6,24 миллиметра.

Такие выводы приведены в исследовании в журнале Geophysical Research Letters. Как утверждают исследователи, вода имеет настолько большую силу, что откачка грунтовых вод Земли может изменить наклон и вращение планеты. Она также может повлиять на повышение уровня моря и другие последствия изменения климата.

"Полюс вращения Земли на самом деле сильно меняется. Наше исследование показывает, что среди причин, связанных с климатом, перераспределение грунтовых вод на самом деле оказывает наибольшее влияние на дрейф полюса вращения", – заявил геофизик из Сеульского национального университета и руководитель исследования Ки-Вон Со.

Поскольку Земля движется на полюсе вращения, распределение воды на планете влияет на распределение массы.

"Как будто к волчку добавили немного веса. Земля вращается немного иначе, когда вода перемещается", – говорят авторы.

Как пишет Popular mechanics, исследование NASA, опубликованное в 2016 году, предупреждало о том, что распределение воды может изменить вращение Земли. Теперь новое исследование пытается добавить некоторые четкие цифры к тому "посланию".

Исследование включало данные с 1993 по 2010 год и показало, что откачка 2150 гигатонн грунтовых вод привела к изменению наклона Земли примерно на 80 см. Откачка в основном осуществляется для орошения и нужд человека, а грунтовые воды в конечном итоге перемещаются в океаны.

В исследовании ученые моделировали наблюдаемые изменения в дрейфе полюса вращения Земли и движении воды. Среди различных сценариев единственной моделью, которая соответствовала дрейфу, была та, которая включала 2150 гигатонн распределения грунтовых вод.

Сурендра Адхикари, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA, принимавший участие в исследовании 2016 года, говорит, что дополнительное исследование важно.

"Они количественно оценили роль подкачки грунтовых вод в движении полюсов, и она весьма значительна", – отметил он.

Важно, откуда и куда движется вода. Перераспределение воды из средних широт имеет наибольшее значение, поэтому интенсивное движение воды как с запада Северной Америки, так и с северо-запада Индии сыграло ключевую роль в изменении наклона.

Теперь, когда влияние движения подземных вод стало известно, изучение исторических данных может помочь выявить тенденции и обеспечить более глубокое понимание эффектов движения подземных вод.

Эти данные также могут помочь экологам понять, как работать над предотвращением дальнейшего повышения уровня моря и других климатических проблем.

Ранее эксперты предположили, какие страны первыми уйдут под воду из-за глобального потепления.