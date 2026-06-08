Человечество "выпило" слишком много воды и ось Земли наклонилась почти на метр
Как пишет Popular Mechanic, в период с 1993 по 2010 год человечество откачало из недр около 2150 гигатонн подземных вод, что повлияло на распределение массы на планете.
Исследователи поясняют, что вода имеет массу, а любое масштабное перемещение массы влияет на вращение планеты. Когда подземные воды откачиваются из водоносных горизонтов и в конечном итоге попадают в океаны, происходит изменение распределения веса Земли.
Одновременно потеря подземных вод добавила около 6,2 миллиметра к глобальному повышению уровня моря. Руководитель исследования, геофизик Ки-Вон Со, отметил, что перераспределение подземных вод оказалось одним из наиболее весомых факторов дрейфа оси вращения Земли среди процессов, связанных с изменением климата.
Моделирование показало, что особенно значительные изменения произошли из-за истощения подземных вод в западной части Северной Америки и на северо-западе Индии.
Именно перемещение воды из средних широт оказывает наибольшее влияние на положение полюсов из-за особенностей вращения Земли. При этом движение полюсов формируется под влиянием многих факторов – от грунтовых вод и ледниковых щитов до процессов в недрах планеты.
Хотя смещение оси вращения не оказывает прямого влияния на повседневную жизнь людей, истощение подземных вод создает более серьезные последствия.
Среди них:
- проседание земной поверхности;
- ускорение относительного повышения уровня моря;
- проникновение соленой воды в пресные водоносные горизонты;
- ухудшение ситуации с водоснабжением в засушливых регионах.
Также ученые поясняют, что это можно остановить при условии эффективного управления ресурсами, искусственного пополнения запасов воды и внедрения новой водной политики.
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