Человечество "выпило" слишком много воды и ось Земли наклонилась почти на метр

Масштабная откачка подземных вод для сельского хозяйства и городов привела к смещению полюса вращения Земли почти на 80 сантиметров. Ученые выяснили, что таких изменений планета достигла всего за 17 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Mechanic, в период с 1993 по 2010 год человечество откачало из недр около 2150 гигатонн подземных вод, что повлияло на распределение массы на планете.

Исследователи поясняют, что вода имеет массу, а любое масштабное перемещение массы влияет на вращение планеты. Когда подземные воды откачиваются из водоносных горизонтов и в конечном итоге попадают в океаны, происходит изменение распределения веса Земли.

Одновременно потеря подземных вод добавила около 6,2 миллиметра к глобальному повышению уровня моря. Руководитель исследования, геофизик Ки-Вон Со, отметил, что перераспределение подземных вод оказалось одним из наиболее весомых факторов дрейфа оси вращения Земли среди процессов, связанных с изменением климата.

Моделирование показало, что особенно значительные изменения произошли из-за истощения подземных вод в западной части Северной Америки и на северо-западе Индии.

Именно перемещение воды из средних широт оказывает наибольшее влияние на положение полюсов из-за особенностей вращения Земли. При этом движение полюсов формируется под влиянием многих факторов – от грунтовых вод и ледниковых щитов до процессов в недрах планеты.

Хотя смещение оси вращения не оказывает прямого влияния на повседневную жизнь людей, истощение подземных вод создает более серьезные последствия.

Среди них:

проседание земной поверхности;

ускорение относительного повышения уровня моря;

проникновение соленой воды в пресные водоносные горизонты;

ухудшение ситуации с водоснабжением в засушливых регионах.

Также ученые поясняют, что это можно остановить при условии эффективного управления ресурсами, искусственного пополнения запасов воды и внедрения новой водной политики.

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