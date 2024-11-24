Астрономы раскрыли природу гигантского облака сверхгорячего газа вокруг Млечного Пути

Международная команда астрономов из Индии и США выяснила природу огромного газового облака, окружающего галактику Млечный Путь, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal (TAJ), показало, что это облако достигает размера 700 тысяч световых лет, а его температура превышает 10 миллионов градусов Цельсия.

Ученые пришли к выводу, что раскаленное облако связано с процессами звездообразования и эволюции звезд в нашей галактике. Масштабные взрывы сверхновых, происходящие в разных регионах диска Млечного Пути, нагревают окружающий газ до экстремальных температур. Эти явления также обогащают межзвездную среду элементами, образующимися в результате термоядерных реакций в недрах звезд.

Турбулентный газ, поднимаясь из диска галактики, частично рассеивается в окружающее пространство или охлаждается, возвращаясь обратно.

Исследование также выявило, что облако насыщено так называемыми α-элементами, такими как магний, сера и неон.

"Газ в этом облаке обогащен элементами, ядра которых кратны ядрам гелия. Это указывает на ключевые процессы, происходящие в недрах звезд", — отметил один из авторов работы Биман Нат из Института Рамана (Индия).

Ранее астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из глубин космоса.