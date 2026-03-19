#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
482.49
556.75
5.79
Наука и технологии

На Марсе обнаружили черный камень, пропитанный древней водой

Марсианский метеорит, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 06:40 Фото: freepik
Огромный камень с Марса, известный как "Черная красавица", позволил получить новые данные об истории планеты. Ученые использовали передовые методы сканирования для изучения этого марсианского метеорита, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, возраст метеорита, который, вероятно, образовался в результате мощного столкновения на Марсе, датируется более чем 4,48 млрд лет. "Черная красавица" является одним из старейших найденных фрагментов марсианского материала.

Компьютерная томография (КТ) выявила удивительные результаты, подтверждающие теорию о существовании жидкой воды на Красной планете.

Фото: NASA

Согласно статье Технического университета Дании, сканирование выявило обломки оксигидроксида железа, богатые водородом, внедренные в метеорит.

Эти небольшие фрагменты составляют около 0,4% объема образца, но их значение огромно: они указывают на то, что "Черная красавица" содержит воду, составляющую до 11% от общего содержания воды в образце.

Исследователи добавили, что:

"Эти комплексы измененных пород очень похожи на те, которые наблюдались в образцах, собранных марсоходом "Персеверанс" в кратере Езеро, где также присутствуют гидратированные оксигидроксиды железа. Это сходство предполагает, что такие фазы могут представлять собой широко распространенный приповерхностный резервуар воды на раннем Марсе".

Возможно, метеорит "Черная красавица" был найден в другом районе Марса, но наличие воды в нескольких метеоритах подтверждает предположение, что миллиарды лет назад на соседней с Землей планете существовала жидкая вода.

Ранее космический инженер Марат Айрапетян сравнил жизнь на будущих марсианских базах с освоением целины в советское время.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: