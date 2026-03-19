На Марсе обнаружили черный камень, пропитанный древней водой

Огромный камень с Марса, известный как "Черная красавица", позволил получить новые данные об истории планеты. Ученые использовали передовые методы сканирования для изучения этого марсианского метеорита, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, возраст метеорита, который, вероятно, образовался в результате мощного столкновения на Марсе, датируется более чем 4,48 млрд лет. "Черная красавица" является одним из старейших найденных фрагментов марсианского материала.

Компьютерная томография (КТ) выявила удивительные результаты, подтверждающие теорию о существовании жидкой воды на Красной планете.

Фото: NASA

Согласно статье Технического университета Дании, сканирование выявило обломки оксигидроксида железа, богатые водородом, внедренные в метеорит.

Эти небольшие фрагменты составляют около 0,4% объема образца, но их значение огромно: они указывают на то, что "Черная красавица" содержит воду, составляющую до 11% от общего содержания воды в образце.

Исследователи добавили, что:

"Эти комплексы измененных пород очень похожи на те, которые наблюдались в образцах, собранных марсоходом "Персеверанс" в кратере Езеро, где также присутствуют гидратированные оксигидроксиды железа. Это сходство предполагает, что такие фазы могут представлять собой широко распространенный приповерхностный резервуар воды на раннем Марсе".

Возможно, метеорит "Черная красавица" был найден в другом районе Марса, но наличие воды в нескольких метеоритах подтверждает предположение, что миллиарды лет назад на соседней с Землей планете существовала жидкая вода.

