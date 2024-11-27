Самую масштабную симуляцию Вселенной создали в США

Ученые из Национальной лаборатории Оук-Ридж в США провели масштабное моделирование Вселенной и охватили в нем объем более 31 млрд кубических мегапарсек. В процессе был задействован самый быстрый в мире суперкомпьютер Frontier, сообщает Zakon.kz.

По информации портала ScienceAlert, симуляция охватывает сложные процессы, включая гравитационное взаимодействие темной и обычной материи, динамику горячих газов, формирование звезд, галактик и черных дыр. Такую масштабную гидродинамическую симуляцию удалось создать впервые. Кроме того, физики смогли добавить в расчеты больше объектов и добиться высокой реалистичности.

"Темная материя взаимодействует только через гравитацию, в то время как обычная материя участвует во множестве других физических процессов," – объясняет руководитель проекта Салман Хабиб.

Издание отмечает, что симуляции помогают ученым понять, как Вселенная эволюционировала на протяжении миллиардов лет. Поскольку реальные изменения на космических масштабах происходят чрезвычайно медленно, компьютерное моделирование позволяет ускорить время, "перемотать" его назад и наблюдать за ключевыми процессами, сформировавшими современную структуру космоса.

Американские специалисты уверены, что симуляция Вселенной поможет мировым ученым в изучении природы темной материи и других ключевых процессов эволюции.

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