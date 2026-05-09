Как на самом деле произошли черные дыры Вселенной

Ученые выяснили, что крупнейшие черные дыры Вселенной возникли не при коллапсе одиночных звезд, а в результате многократных столкновений в плотных звездных скоплениях, сообщает Zakon.kz.

Science Daily пишет, что ученые из Школы физики и астрономии Кардиффского университета заявили: гравитационно-волновая астрономия теперь делает больше, чем просто считает слияния черных дыр.

"Она начинает раскрывать, как они растут, где растут и что это говорит нам о жизни и гибели массивных звезд", – сказал автор работы Фабио Антонини.

В основу исследования легла четвертая версия каталога гравитационно-волновых сигналов GWTC4, составленного коллаборацией LIGO-Virgo-KAGRA. В каталоге зафиксированы 153 подтвержденных события слияния черных дыр. Ученые выясняли, не являются ли наиболее массивные из зарегистрированных черных дыр объектами "второго поколения", то есть продуктами повторных слияний уже существующих черных дыр в среде, где звезды упакованы до миллиона раз плотнее, чем вокруг Солнца.

"В результате выдвинуты несколько версий. Первая – черные дыры меньших масс, чей облик согласуется с обычным звездным коллапсом. Вторая – более тяжелые объекты с аномально быстрым и хаотично направленным вращением. Именно такую картину спинов и предсказывает теория иерархических слияний в плотных скоплениях. Нас удивило, насколько четко высокомассовые черные дыры выделяются как отдельная популяция. В отличие от маломассивных систем с медленным вращением у них наблюдается быстрый спин в случайных направлениях – именно такой сигнатуры стоит ожидать от объектов, прошедших через повторные слияния в плотных скоплениях", – добавила соавтор исследования Изобел Ромеро-Шоу.

Исследование подтвердило существование предсказанного теорией "зазора масс" – диапазона, в котором звезды при взрыве разрушают себя полностью, не оставляя черных дыр. Граница зазора проходит около 45 солнечных масс. Именно здесь характер вращения черных дыр резко меняется – и это трудно объяснить стандартными двойными звездными системами, зато хорошо вписывается в динамику скоплений.

Ученые считают, что в будущем данные гравитационных волн могут помочь изучать ядерные реакции внутри массивных звезд – поскольку граница зазора масс зависит от процессов горения гелия в их ядрах.

Межзвездная комета/корабль 3I/ATLAS, по-видимому, еще сохраняет теоретические возможности быть обнаруженной в самые крупные научные инструменты, но по факту не наблюдается уже около месяца.