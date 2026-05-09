#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
461.26
542.58
6.18
Наука и технологии

Как на самом деле произошли черные дыры Вселенной

Как на самом деле произошли черные дыры Вселенной, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 10:16 Фото: pixabay
Ученые выяснили, что крупнейшие черные дыры Вселенной возникли не при коллапсе одиночных звезд, а в результате многократных столкновений в плотных звездных скоплениях, сообщает Zakon.kz.

Science Daily пишет, что ученые из Школы физики и астрономии Кардиффского университета заявили: гравитационно-волновая астрономия теперь делает больше, чем просто считает слияния черных дыр.

"Она начинает раскрывать, как они растут, где растут и что это говорит нам о жизни и гибели массивных звезд", – сказал автор работы Фабио Антонини.

В основу исследования легла четвертая версия каталога гравитационно-волновых сигналов GWTC4, составленного коллаборацией LIGO-Virgo-KAGRA. В каталоге зафиксированы 153 подтвержденных события слияния черных дыр. Ученые выясняли, не являются ли наиболее массивные из зарегистрированных черных дыр объектами "второго поколения", то есть продуктами повторных слияний уже существующих черных дыр в среде, где звезды упакованы до миллиона раз плотнее, чем вокруг Солнца.

"В результате выдвинуты несколько версий. Первая – черные дыры меньших масс, чей облик согласуется с обычным звездным коллапсом. Вторая – более тяжелые объекты с аномально быстрым и хаотично направленным вращением. Именно такую картину спинов и предсказывает теория иерархических слияний в плотных скоплениях. Нас удивило, насколько четко высокомассовые черные дыры выделяются как отдельная популяция. В отличие от маломассивных систем с медленным вращением у них наблюдается быстрый спин в случайных направлениях – именно такой сигнатуры стоит ожидать от объектов, прошедших через повторные слияния в плотных скоплениях", – добавила соавтор исследования Изобел Ромеро-Шоу.

Исследование подтвердило существование предсказанного теорией "зазора масс" – диапазона, в котором звезды при взрыве разрушают себя полностью, не оставляя черных дыр. Граница зазора проходит около 45 солнечных масс. Именно здесь характер вращения черных дыр резко меняется – и это трудно объяснить стандартными двойными звездными системами, зато хорошо вписывается в динамику скоплений.

Ученые считают, что в будущем данные гравитационных волн могут помочь изучать ядерные реакции внутри массивных звезд – поскольку граница зазора масс зависит от процессов горения гелия в их ядрах.

Межзвездная комета/корабль 3I/ATLAS, по-видимому, еще сохраняет теоретические возможности быть обнаруженной в самые крупные научные инструменты, но по факту не наблюдается уже около месяца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
самая древняя черная дыра
11:46, 07 ноября 2023
Ученые обнаружили самую древнюю черную дыру
Вселенная, звезды, созвездия
06:45, 31 декабря 2025
Физики предположили, что мы живем внутри черной дыры
Изображения черной дыры
05:56, 31 августа 2024
Опубликованы самые четкие изображения черной дыры – исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мухаммадкодир Абдуллаев
10:20, Сегодня
Олимпийский чемпион из Узбекистана оказался круче Сарсекбаева в списке величайших боксёров
Асу Алмабаев
09:42, Сегодня
Вслед за Айтмуханом: Алмабаев подписал контракт с крупной борцовской лигой из США
Илия Топурия
09:01, Сегодня
Илия Топурия "принизил" Армана Царукяна
Хамзат Чимаев
08:24, Сегодня
Ислам Махачев сделал неожиданное заявление о Хамзате Чимаеве
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: