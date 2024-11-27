Астрономы поставили под сомнение теорию формирования галактик из-за "красных монстров"
Как отмечается в журнале Nature, считалось, что галактики формируются постепенно внутри гало темной материи, где не более 20% газа превращается в звезды. Однако данные наблюдений показывают, что некоторые ранние галактики могли формироваться значительно быстрее и эффективнее.
Уточняется, что "красные монстры" получили свое название из-за высокого содержания пыли, которая придает им характерный красный цвет. Их звездообразование почти вдвое эффективнее, чем у менее массивных галактик, а также они демонстрируют невероятную способность обходить замедляющие этот процесс ограничения.
Профессор Стейн Вуйтс, один из авторов исследования, предполагает, что "красные монстры" каким-то образом избегают препятствий, которые обычно ограничивают эффективность превращения газа в звезды.
Астрономы планируют дальнейшие наблюдения за данными галактиками, чтобы понять, какие условия позволили им так быстро расти. Исследования откроют новые горизонты для изучения ранних этапов формирования Вселенной.
Ранее сообщалось, что в США создали самую масштабную симуляцию Вселенной.