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Астрономы поставили под сомнение теорию формирования галактик из-за "красных монстров"

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 01:35 Фото: pixabay
Международная группа исследователей нашла три ультрамассивные галактики, которые сформировались всего через миллиард лет после Большого взрыва, получившие прозвище "красные монстры". Ученые считают, что это рушит предыдущие теории формирования галактик, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в журнале Nature, считалось, что галактики формируются постепенно внутри гало темной материи, где не более 20% газа превращается в звезды. Однако данные наблюдений показывают, что некоторые ранние галактики могли формироваться значительно быстрее и эффективнее.

Уточняется, что "красные монстры" получили свое название из-за высокого содержания пыли, которая придает им характерный красный цвет. Их звездообразование почти вдвое эффективнее, чем у менее массивных галактик, а также они демонстрируют невероятную способность обходить замедляющие этот процесс ограничения.

Профессор Стейн Вуйтс, один из авторов исследования, предполагает, что "красные монстры" каким-то образом избегают препятствий, которые обычно ограничивают эффективность превращения газа в звезды.

Астрономы планируют дальнейшие наблюдения за данными галактиками, чтобы понять, какие условия позволили им так быстро расти. Исследования откроют новые горизонты для изучения ранних этапов формирования Вселенной.

Ранее сообщалось, что в США создали самую масштабную симуляцию Вселенной.

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