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Ученые нашли старые галактики и сверхмассивные черные дыры

Ученые нашли старые галактики и сверхмассивные черные дыры, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 01:18 Фото: pixabay
Международная группа ученых обнаружила три загадочных красных объекта на заре существования Вселенной, примерно через 600-800 миллионов лет после Большого взрыва, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Astrophysical Journal Letters, это открытие стало настоящим прорывом в астрономических исследованиях, вызывая революцию в традиционных представлениях о происхождении и эволюции галактик.

Спектральные наблюдения, проведенные с использованием передового космического телескопа имени Джеймса Уэбба, выявили, что эти объекты представляют собой необычайно плотные галактики с уникальными характеристиками. В них обнаружены старые звезды возрастом в сотни миллионов лет, что значительно старше, чем ожидалось для такой ранней стадии Вселенной. Особое внимание привлекли сверхмассивные черные дыры, в 100-1000 раз массивнее, чем черная дыра в центре Млечного пути, что вызывает серьезные вопросы ученых и ставит под сомнение существующие модели роста галактик и формирования черных дыр.

Необычайно малые размеры этих объектов — всего несколько сотен световых лет в поперечнике, в 1000 раз меньше размеров Млечного пути, — также добавляют загадочности этим находкам. В дальнейшем ученые планируют провести дополнительные наблюдения, чтобы понять природу этих объектов. Они собираются получить более глубокие спектры, которые помогут отличить излучение звезд от излучения материала, поглощаемого черной дырой.

Ранее ученые назвали искусственный интеллект (ИИ) возможной угрозой для разумной жизни во Вселенной, что потенциально способно объяснить парадокс Ферми. 

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