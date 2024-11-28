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Министры Казахстана и России ознакомились с ведущим отечественным фармпроизводителем

Казахстанско-российское сотрудничество в развитии отечественной фарминдустрии, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:44 Фото: пресс-служба ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"
В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев посетили совместную российско-казахстанскую компанию – Карагандинский фармацевтический комплекс.

Это первое и единственное в Казахстане отечественное предприятие, производящее генно-инженерные биотехнологические лекарственные препараты.

Карагандинский фармацевтический комплекс, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:44

Фото: пресс-служба ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"

Инновации и высокие стандарты качества

Карагандинский фармацевтический комплекс был создан благодаря инвестициям свыше 40 млрд. тенге. Производственные линии оснащены передовым оборудованием мирового уровня, что позволяет выпускать лекарства высочайшего качества. С момента начала работы в 2017 году предприятие стабильно поставляет на рынок Казахстана биосимиляры, которые доказали свою эффективность и безопасность, сопоставимую с оригинальными препаратами.

Сегодня комплекс выпускает 18 современных препаратов, предназначенных для лечения онкологических, орфанных (редких), ревматологических, гематологических заболеваний, диабета, сердечно-сосудистых и неврологических патологий.

Казахстанско-российское сотрудничество в развитии отечественной фарминдустрии, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:44

Фото: пресс-служба ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"

Вклад в экономику и доступность лекарств

Локализация производства биопрепаратов позволила снизить их стоимость в среднем до 30% по сравнению с импортными аналогами, что ежегодно экономит более 5 млрд тенге из бюджета страны. Это также способствует увеличению доступности терапии для населения.

Сотрудничество Карагандинского фармацевтического комплекса и ведущих российских биотехнологических компаний таких как Биокад, Генериум и Герофарм в рамках трансфера технологий и локализации производства готовых лекарственных форм уже принесло результат в виде снижения стоимости инновационной терапии для жизнеугрожающих заболеваний.

Казахстанско-российское сотрудничество в развитии отечественной фарминдустрии, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:44

Фото: пресс-служба ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"

Научные исследования и развитие

В 2022 году Карагандинский фармацевтический комплекс запустил международные мультицентровые клинические исследования на базе казахстанских научных центров. Одно исследование завершено, пять продолжаются, а несколько находятся на стадии подготовки. В ближайшем будущем предприятие планирует открыть современный R&D-центр с инвестициями более 1 млрд. тенге. Его специалисты будут заниматься разработкой новых препаратов и методик, что откроет новые перспективы в фармацевтической отрасли.

Стратегическое значение

Карагандинский фармацевтический комплекс — это не только вклад в развитие национальной фармацевтики, но и существенная поддержка экономики Казахстана. Предприятие обеспечивает рабочие места для высококвалифицированных специалистов, стабильно пополняет бюджет налоговыми поступлениями и укрепляет национальную лекарственную безопасность.

Казахстанско-российское сотрудничество в развитии отечественной фарминдустрии, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:44

Фото: пресс-служба ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"

Генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон заверил, что "предприятие и дальше будет развивать свою деятельность как надежного производителя и поставщика востребованных эффективных и безопасных лекарственных препаратов для своевременного обеспечения нужд отечественной системы здравоохранения в целях улучшения качества медицинского обслуживания и повышения уровня здоровья населения".

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