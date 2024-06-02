Ускорить темпы строительства для пострадавших от паводков поручил Канат Шарлапаев

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область побывал в местах строительства жилья для пострадавших от паводков, где поручил ускорить темпы, сообщает Zakon.kz.

В районах Каратобе, Сырымский и Теректы завершение строительства планируется в сентябре 2024 года.

По текущим данным, в районе Каратобе пострадали 97 домов, из которых 90 домов непригодны для проживания, по 7 домам требуется ремонт. На этапе строительства 90 домов, 72 – на новой площадке, 18 – на прежних участках.

В Сырымском районе пострадали 257 домов: 114 – непригодны для проживания, в 149 – требуется ремонт. В процессе строительства – 114 домов, из них 51 – на новой площадке, 63 – на прежних участках.

В районе Теректы пострадали 45 домов, 23 – непригодны, 21 – требует ремонта, 1 – приобретен. На этапе строительства на новых площадках находятся 18 домов.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Канат Шарлапаев в ходе осмотра объектов поручил обеспечить полную поставку стройматериалов на площадки и усилить контроль качества строительства.

В Бурлинском районе ЗКО приобрели жилье для семей, пострадавших от паводка.

