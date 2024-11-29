Ученые раскрыли природу загадочного радиосигнала из космоса

Астрономы впервые смогли объяснить природу одного из самых необычных радиосигналов, зафиксированных в 2022 году. Долгопериодический радиотранзиент, известный под названием GLEAM-X J0704−37, повторяется с периодом в 2,9 часа, сообщает Zakon.kz.

Необычный сигнал был обнаружен благодаря телескопу Murchison Widefield Array, который изучает огромные участки неба. GLEAM-X J0704−37 оказался самым медленным из подобных сигналов, ранее известных ученым.

Все они имеют яркую поляризацию, что говорит о наличии сильного магнитного поля. Они также заметно отличаются от более быстрых вспышек, известных как быстрые радиовсплески, и все источники таких транзиентов находятся в нашей галактике.

Особенностью нового объекта является его расположение за пределами плоскости Млечного Пути, где мало других звезд. Это позволило профессору Наташе Хёрли-Уокер и ее коллегам из Международного центра радиоастрономических исследований впервые точно определить источник сигнала. Красный карлик массой около 32% от солнечной оказался в центре изучения, но сам по себе он не мог бы создать такое мощное излучение.

Команда предполагает, что причиной является пара звезд, в которой белый карлик притягивает материал с поверхности красного карлика, создавая вспышки, являющиеся источником радиоизлучения. Альтернативные объяснения, такие как наличие нейтронной звезды или черной дыры, пока не подтверждаются данными. При этом ученые отмечают, что остаются вопросы, которые требуют дальнейших исследований.

Ранее астрономы поставили под сомнение теорию формирования галактик из-за "красных монстров".

