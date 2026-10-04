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Наука и технологии

Ученые впервые поймали радиосигнал от планеты за пределами Солнечной системы

космос, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 12:46 Фото: pixabay
Астрономы впервые смогли напрямую зафиксировать радиоизлучение, исходящее от планеты за пределами Солнечной системы, сообщает Zakon.kz.

Источником сигнала, предположительно, стала экзопланета Бета Живописца b, расположенная примерно в 63 световых годах от Земли. Речь при этом не идет о признаках разумной жизни, пишет CNN.

Бета Живописца b – газовый гигант примерно в 12 раз массивнее Юпитера. Исследователи обнаружили повторяющиеся радиовспышки, которые связывают с полярными сияниями и чрезвычайно мощным магнитным полем планеты.

По словам профессора астрономии Гарвардского университета Эдо Бергера, магнитное поле Бета Живописца b может быть как минимум в 200 раз сильнее, чем у Юпитера. Заряженные частицы, взаимодействуя с таким полем, способны создавать полярные сияния и одновременно генерировать радиоволны.

Сигнал обнаружили с помощью MeerKAT – массива из 64 радиотелескопов в Южной Африке. Ранее ученые уже сообщали о возможном радиоизлучении экзопланет, однако не могли исключить, что его источником была родительская звезда. В новой работе исследователям, по их словам, удалось локализовать излучение непосредственно на планете и отделить его от звезды.

Сигнал фиксировали несколько раз и на разных частотах. Открытие оказалось неожиданным: считалось, что магнитные поля подобных планет должны быть сопоставимы с магнитным полем Юпитера, а их радиоизлучение – наблюдаться на более низких частотах.

При этом результаты пока следует считать предварительными. Исследование опубликовано на платформе препринтов arXiv и еще не прошло рецензирование. Ученые намерены продолжить наблюдения за Бета Живописца b, чтобы подтвердить открытие и выяснить, почему ее магнитное поле оказалось настолько мощным.

Ранее NASA показало необычный снимок галактики.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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