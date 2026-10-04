Ученые впервые поймали радиосигнал от планеты за пределами Солнечной системы

Астрономы впервые смогли напрямую зафиксировать радиоизлучение, исходящее от планеты за пределами Солнечной системы, сообщает Zakon.kz.

Источником сигнала, предположительно, стала экзопланета Бета Живописца b, расположенная примерно в 63 световых годах от Земли. Речь при этом не идет о признаках разумной жизни, пишет CNN.

Бета Живописца b – газовый гигант примерно в 12 раз массивнее Юпитера. Исследователи обнаружили повторяющиеся радиовспышки, которые связывают с полярными сияниями и чрезвычайно мощным магнитным полем планеты.

По словам профессора астрономии Гарвардского университета Эдо Бергера, магнитное поле Бета Живописца b может быть как минимум в 200 раз сильнее, чем у Юпитера. Заряженные частицы, взаимодействуя с таким полем, способны создавать полярные сияния и одновременно генерировать радиоволны.

Сигнал обнаружили с помощью MeerKAT – массива из 64 радиотелескопов в Южной Африке. Ранее ученые уже сообщали о возможном радиоизлучении экзопланет, однако не могли исключить, что его источником была родительская звезда. В новой работе исследователям, по их словам, удалось локализовать излучение непосредственно на планете и отделить его от звезды.

Сигнал фиксировали несколько раз и на разных частотах. Открытие оказалось неожиданным: считалось, что магнитные поля подобных планет должны быть сопоставимы с магнитным полем Юпитера, а их радиоизлучение – наблюдаться на более низких частотах.

При этом результаты пока следует считать предварительными. Исследование опубликовано на платформе препринтов arXiv и еще не прошло рецензирование. Ученые намерены продолжить наблюдения за Бета Живописца b, чтобы подтвердить открытие и выяснить, почему ее магнитное поле оказалось настолько мощным.

Ранее NASA показало необычный снимок галактики.