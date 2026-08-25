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Наука и технологии

Геологи обнаружили самое крупное месторождение золота

Золото, месторождение золота, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 17:38 Фото: pixabay
В провинции Хунань в центральном Китае геологи обнаружили сверхкрупное месторождение золота с оценочными запасами в 83 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Xinhua, специалисты выявили более 40 золотых жил на глубине около двух тысяч метров под месторождением Вангу в уезде Пинцзян. Предварительно там содержится около 300 тонн золота. На глубине до трех тысяч метров оценочные запасы превышают 1 000 тонн.

Общая стоимость запасов золота оценивается примерно в 83 млрд долларов.

По словам эксперта по разведке месторождений Чэнь Жулиня, в пробах пород обнаружено видимое золото. Максимальное содержание металла составляет 138 граммов на тонну руды.

При разведке специалисты использовали современные технологии, включая трехмерное геологическое моделирование. Золото также обнаружили на периферии месторождения, что может указывать на наличие дополнительных перспективных участков. Это делает его крупнейшим из известных месторождений за всю историю.

Канадские ученые обнаружили золото в образцах песка, собранных в нескольких местах вдоль побережья Ганы. Теперь специалисты хотят узнать, как много этих сокровищ может быть под Атлантическим океаном.

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Камила Салкымбаева
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