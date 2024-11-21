В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом

Фото: pixabay

Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории человечества, сообщает Zakon.kz.

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