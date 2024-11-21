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В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом

В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 05:40 Фото: pixabay
Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории человечества, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office, слиток, изготовленный Emirates Minting Factory, был презентован на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024.

В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 05:40

Фото: Павел Лисицын/РИА "Новости"

Изделие попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее на конкурсе в Португалии назвали лучший в мире сыр.

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