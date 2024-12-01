Квинтиллионы долларов: почему астероиды стоят так дорого

Ученые выяснили, сколько стоят астероиды и действительно ли на них можно заработать, сообщает Zakon.kz.

Идея о том, что эти космические тела содержат несметные богатства, широко распространена. Например, астероид Психея оценивают в десять квинтиллионов долларов.

Новое исследование, финансируемое американским стартапом AstroForge, было призвано прояснить, какие металлы можно добывать на астероидах и какова их реальная ценность. О результатах сообщает портал UniverseToday.

Эксперты рассмотрели две категории астероидных ресурсов:

платиновые металлы – родий, платина и палладий. Они дороги, редки и пригодны для создания высокотехнологичных приборов;

металлы для строительства – железо, алюминий и магний. Их доставка на Землю экономически невыгодна из-за низкой стоимости, но они могут быть полезны для возведения станций или солнечных ферм прямо в космосе.

"Ученые пришли к выводу, что предположение о том, что Психея или другие астероиды могут быть полностью металлическими, скорее не совсем верное. Однако даже "обычные" астероиды содержат значительное количество металлов, выгодных для добычи", – говорится в исследовании.

Особый интерес представляют так называемые "металлические самородки". Они могут содержать платиновые металлы в концентрациях, значительно превышающих земные руды. Такие структуры встречаются в редких астероидах L-типа, которые еще не изучались вблизи.

При этом добыча полезных ископаемых на астероидах сталкивается с рядом трудностей. Мелкие размеры металлических самородков затрудняют обработку. Процесс извлечения металлов требует энергоемких технологий, таких как электролиз реголита. А для создания необходимой инфраструктуры нужен замкнутый цикл: материалы для постройки станций зависят от энергии, а источники энергии зависят от материалов.

Исследование доказывает, что ресурсы космоса, особенно платиновые металлы, могут стать важным элементом будущей экономики и освоения космоса.

Компания AstroForge готовится к запуску новой миссии в январе 2025 года для изучения состава околоземных астероидов. Эти данные помогут оценить перспективы добычи и ее рентабельность.

Ранее сообщалось, что австралиец нашел в парке золотой самородок, который оказался редким метеоритом. Его стоимость эксперты оценивают в разы выше, чем земные драгоценные металлы.