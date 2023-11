Почему стоит отказаться от яичницы на завтрак – исследование

Немецкие ученые выяснили, что орехи на завтрак укрепляют сердце в случае, если заменить ими привычный завтрак яйцами, сообщает Zakon.kz.

Журнал Еuropean Association for the Study of Diabetes опубликовал исследование немецких ученых, которые изучали влияние привычной еды на завтрак и альтернативных продуктов, как орехи и цельнозерновые продукты, пишет Life.

Исследование показало, что отказ от яиц снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа. Кроме того, на "моторчик" также отлично повлияла замена сливочного масла на оливковое. Причем в целом, подчеркивают авторы, употребление орехов по утрам помогает сбалансировать рацион.

