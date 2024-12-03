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Парализованные люди смогут ходить благодаря электростимуляции головного мозга – исследование

Парализованные люди начали ходить благодаря электростимуляции головного мозга, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 00:52 Фото: pixabay
Глубокую стимуляцию гипоталамуса традиционно используют для лечения двигательных расстройств, например болезни Паркинсона и эссенциального тремора. Однако ученые из Швейцарии обнаружили, что этот метод может помочь и людям с повреждениями спинного мозга, сообщает Zakon.kz.

Результаты фундаментального исследования опубликовал научный журнал Nature Medicine.

В результате фундаментального исследования с помощью глубокой стимуляции гипоталамуса удалось вернуть способность ходить людям, которые были парализованы несколько лет.

Гипоталамус – область головного мозга, в которой находятся центры гомеостаза (способности организма сохранять постоянство состава и свойств внутренней среды), теплорегуляции, голода и насыщения, жажды и ее удовлетворения, полового поведения, страха, ярости. Он также отвечает за бодрствование в цикле "бодрствование – сон" и регулирует деятельность гипофиза.

Когда авторы публикации обнаружили, что гипоталамус и его стимуляция играют ключевую роль в восстановлении способности ходить у мышей с травмами спинного мозга, они решили опробовать экспериментальное лечение на людях.

В исследовании участвовали пациент и пациентка, которые перестали ходить из-за травм несколько лет назад. Например, 54-летний австриец Вольфганг передвигался с помощью инвалидного кресла с 2006 года, с тех пор как повредил спинной мозг, катаясь на лыжах.

Исследователи детально просканировали мозг каждого из участников клинических испытаний, чтобы определить, где именно нужно разместить электроды для стимуляции. Пациенты при этом были в полном сознании, чтобы давать хирургам обратную связь.

У обоих участников исследования восстановился контроль над ногами в такой степени, что они смогли ходить и подниматься по лестнице без посторонней помощи. Кроме того, у пациента стало получаться доставать вещи из шкафчиков на кухне, хотя эта возможность долгое время отсутствовала.

Авторы статьи отметили, что результат лечения сохранился не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе – даже после прекращения электростимуляции. По словам ученых, результаты исследования позволят ускорить реабилитацию после травм спинного мозга.

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