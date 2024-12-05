Тест: Хорошо ли вы знаете материки?
Фото: unsplash; коллаж: Zakon.kz
На планете существует шесть материков: Евразия, Африка, Северная и Южная Америка, Антарктида, Европа и Австралия. Каждый из них имеет свои уникальные природные условия, флору и фауну.
Все они образуют основу географического деления Земли и играют важную роль в понимании географии, экологии и человеческого развития. Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы их знаете.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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