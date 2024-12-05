Тест: Хорошо ли вы знаете материки?

Фото: unsplash; коллаж: Zakon.kz

На планете существует шесть материков: Евразия, Африка, Северная и Южная Америка, Антарктида, Европа и Австралия. Каждый из них имеет свои уникальные природные условия, флору и фауну.

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