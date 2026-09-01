#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
458.45
531.39
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
458.45
531.39
5.29
Наука и технологии

Во Вселенной становится меньше звезд: что выяснили ученые

Вселенная, звезды, вид из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 02:56 Фото: pexels
Под руководством специалистов из Китайской академии наук международная группа астрономов выяснила, почему снизилась рождаемость звезд во Вселенной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", в журнале Nature Astronomy опубликованы результаты исследования, в которых говорится, что ученые проанализировали данные о 2,5 млн галактик. Они выяснили, что 4,5 млрд лет назад звезды образовывались в 2,5 раза активнее, чем сегодня. При этом количество водорода было выше нынешнего уровня лишь в 1,4 раза.

На протяжении многих лет исследователи не могли точно определить, как менялось количество водорода во Вселенной. По их словам, радиосигналы от отдельных далеких галактик слишком слабые и теряются в космическом шуме, чтобы получить необходимые данные, они объединили сотни тысяч слабых радиосигналов. Это позволило определить среднее содержание водорода в галактиках.

Согласно результатам исследований, замедление рождения звезд может быть связано не только с сокращением запасов газа. Важную роль играет то, насколько эффективно этот газ превращается в материал для формирования новых звезд.

Звезды рождаются в плотных молекулярных облаках, а атомарный водород при этом выступает промежуточным звеном между общим запасом газа и непосредственно процессом звездообразования.

По мере того, как приток газа из космической паутины ослабевает, снижается и эффективность превращения атомарного водорода в молекулярный. Поэтому общий запас газа может оставаться относительно стабильным, тогда как количество вещества, из которого формируются новые звезды, постепенно уменьшается.

А американские астрономы нашли редкую экзопланету, которая может исчезнуть. Небесное тело относится к категории горячих водных миров – редкой группы экзопланет, содержащих большое количество воды и вращающихся на очень близком расстоянии от своих звезд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Ученые раскрыли происхождение крупнейших галактик во Вселенной
00:02, 07 декабря 2024
Ученые раскрыли происхождение крупнейших галактик во Вселенной
Космос, звезды, снимок
06:59, 04 ноября 2025
Ученые выяснили, что в прошлом Вселенная была горячее
лодки на берегу в Африке
15:14, 28 мая 2025
Почему Африку разрывает на части, выяснили ученые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юлия Путинцева во время выступления на одном из турниров WTA
02:46, 02 сентября 2026
Юлия Путинцева сотворила сенсацию в первом круге US Open-2026
Мирра Андреева во время первого круга US Open-2026
02:24, 02 сентября 2026
Чемпионка "Ролан Гаррос" Мирра Андреева вышла во второй круг US Open-2026
Елена Рыбакина во время матча с Ти Фродин
01:53, 02 сентября 2026
"Было непросто": Елена Рыбакина оценила победу на старте US Open-2026
Афиша поединка Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа от Тайсона Фьюри
01:35, 02 сентября 2026
Бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа пройдёт в Нью-Йорке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: