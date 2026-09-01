Во Вселенной становится меньше звезд: что выяснили ученые

Под руководством специалистов из Китайской академии наук международная группа астрономов выяснила, почему снизилась рождаемость звезд во Вселенной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", в журнале Nature Astronomy опубликованы результаты исследования, в которых говорится, что ученые проанализировали данные о 2,5 млн галактик. Они выяснили, что 4,5 млрд лет назад звезды образовывались в 2,5 раза активнее, чем сегодня. При этом количество водорода было выше нынешнего уровня лишь в 1,4 раза.

На протяжении многих лет исследователи не могли точно определить, как менялось количество водорода во Вселенной. По их словам, радиосигналы от отдельных далеких галактик слишком слабые и теряются в космическом шуме, чтобы получить необходимые данные, они объединили сотни тысяч слабых радиосигналов. Это позволило определить среднее содержание водорода в галактиках.

Согласно результатам исследований, замедление рождения звезд может быть связано не только с сокращением запасов газа. Важную роль играет то, насколько эффективно этот газ превращается в материал для формирования новых звезд.

Звезды рождаются в плотных молекулярных облаках, а атомарный водород при этом выступает промежуточным звеном между общим запасом газа и непосредственно процессом звездообразования.

По мере того, как приток газа из космической паутины ослабевает, снижается и эффективность превращения атомарного водорода в молекулярный. Поэтому общий запас газа может оставаться относительно стабильным, тогда как количество вещества, из которого формируются новые звезды, постепенно уменьшается.

А американские астрономы нашли редкую экзопланету, которая может исчезнуть. Небесное тело относится к категории горячих водных миров – редкой группы экзопланет, содержащих большое количество воды и вращающихся на очень близком расстоянии от своих звезд.

