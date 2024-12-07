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Наука и технологии

Астрономы нашли более 40 скрытых галактик – исследование

Астрономы нашли более 40 скрытых галактик , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 06:30 Фото: pixabay
Одно из крупнейших скоплений галактик – протоскопление Паутина – большинство астрономов видят таким, каким оно было более 10 миллиардов лет назад. Несмотря на это, сразу две исследовательские группы обнаружили в нем более 40 новых галактик, сообщает Zakon.kz.

Результаты научной работы, представленной в журнале The Astrophysical Journal, расширяют нынешнее понимание состава протоскполения и демонстрируют эффективность использования линии Paβ для обнаружения далеких галактик с активным звездообразованием.

Вопросов к Паутине немало. Это протоскопление по праву считается своеобразной лабораторией для изучения процессов взаимодействия и эволюции галактик в плотных средах, открывая возможности для будущих исследований в области астрофизики и космологии.

Авторы второго исследования под руководством астронома Хосе Мануэля Переса-Мартинеса (Jose Manuel Pérez-Martínez) из Университета Тохоку (Япония) объединили данные наблюдений NIRCam в линии Paβ с данными наземных наблюдений в линии Hα, полученных с помощью телескопа Subaru.

Такой подход позволил изучить так называемое межзвездное поглощение (поглощение и рассеяние электромагнитного излучения веществом, находящимся в межзвездном пространстве) и скорость звездообразования в 43 галактиках, входящих в состав Паутины.

Обнаружение новых галактик в древнем протоскоплении позволяет построить более полную картину формирования и эволюции крупных структур во Вселенной.

Астрономы отметили, что дальнейшие наблюдения Паутины и других протоскоплений с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" позволят найти еще больше галактик.

Ранее ученые раскрыли происхождение крупнейших галактик во Вселенной.

Аксинья Титова
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