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Наука и технологии

Инженеры предложили создать бюджетный аппарат для изучения планет

Инженеры предложили создать бюджетный аппарат для изучения планет, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 06:56 Фото: pixabay
Калифорнийская компания Micocosm, Inc. планирует построить небольшой космический аппарат под названием Humminbird, оснащенный ракетной установкой. Его можно будет снабдить разнообразным количеством научных приборов и отправить к другим планетам, сообщает Zakon.kz.

Как отметили специалисты Micocosm, Inc., обычные автоматические межпланетные станции – крайне дорогие и сложные аппараты, которые разрабатываются десятилетиями.

Инженеры предложили создать бюджетный аппарат для изучения планет, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 06:56

Фото: Micocosm, Inc

Предложенный инженерами компании зонд Hummingbird оснащен платформой, на которой легко разместить полезную нагрузку – от камер до детекторов магнитных полей – для изучения околоземных астероидов или полетов к Марсу и Венере.

Полностью готовый к работе аппарат Humminbird будет весить всего 25 кг, а полностью заправленный – 80 кг.

Ранее стало известно, что японские компании собрались добывать полезные ископаемые на Луне.

Аксинья Титова
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