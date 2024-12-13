Инженеры предложили создать бюджетный аппарат для изучения планет

Калифорнийская компания Micocosm, Inc. планирует построить небольшой космический аппарат под названием Humminbird, оснащенный ракетной установкой. Его можно будет снабдить разнообразным количеством научных приборов и отправить к другим планетам, сообщает Zakon.kz.

Как отметили специалисты Micocosm, Inc., обычные автоматические межпланетные станции – крайне дорогие и сложные аппараты, которые разрабатываются десятилетиями.

Фото: Micocosm, Inc

Предложенный инженерами компании зонд Hummingbird оснащен платформой, на которой легко разместить полезную нагрузку – от камер до детекторов магнитных полей – для изучения околоземных астероидов или полетов к Марсу и Венере.

Полностью готовый к работе аппарат Humminbird будет весить всего 25 кг, а полностью заправленный – 80 кг.

Ранее стало известно, что японские компании собрались добывать полезные ископаемые на Луне.

