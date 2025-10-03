#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В США представили аппарат, способный доставить груз в любую точку мира из космоса за час

Аппарат для доставки из космоса под названием Arc, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 06:40 Фото: Inversion
Относительно молодая космическая компания Inversion представила концепт нового аппарата для "доставки по требованию" под названием Arc. Компания планирует запустить первый аппарат к концу 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Ars Technica, на презентации, которая на днях прошла в Лос-Анжелесе, сотрудники компании Inversion заявили, что Arc создается для обеспечения возможности доставки до 225 килограммов грузов почти в любую точку планеты практически мгновенно для нужд вооруженных сил США.

"Наша основная миссия – заранее разместить Arc на орбите, где он сможет находиться до пяти лет, готовый в любой момент самостоятельно отправиться на Землю и приземлиться там, где и когда потребуется, доставив груз или оборудование за менее чем час", – рассказал сооснователь и генеральный директор Inversion Джастин Фиашетти.

Компанию Inversion основали в начале 2021 года Фиашетти и Остином Бриггсом, тогда студенты Бостонского университета. Фиашетти проходил стажировки в SpaceX и Relativity Space, где работал над двигательными установками.

Несмотря на это, Inversion теперь достаточно уверена в своей технологии, чтобы приступать к производству более крупного аппарата Arc. Его размеры сопоставимы с большим столом: 1,2 метра в ширину и 2,5 метра в высоту.

Ранее Трамп назвал причину отправки атомных подлодок к берегам России.

Аксинья Титова
