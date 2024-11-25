Самые преданные кошки: они вернее, чем собаки

Принято считать, что самыми верными домашними питомцами являются собаки. Однако ученые из Оклендского университета развеяли миф о том, что кошки ни к кому не привязываются, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованиям, кошки способны привязываться даже к другим питомцам в доме и испытывать скорбь после их утраты. Кроме того, проявляют они и верность и по отношению к человеку: откликаются на произнесенную хозяином кличку, приносят подарки (пойманную добычу или игрушки), принимают ласку и демонстрируют доверие, подставляя живот и принимают непринужденные позы во время сна.

Список из пяти пород самых преданных кошек.

Сиамская кошка

Эти активные животные станут хорошим компаньоном для тех, кому нравится много и активно взаимодействовать с животными. Сиамские кошки замечательно ладят с детьми и другими питомцами.

Фото: pixabay

С хозяином у них формируется прочная связь: сиамы будут следовать за ним повсюду и постоянно искать его внимания.

Рэгдолл

Кошки породы рэгдолл известны своим мягким характером. Рэгдолл отличается постоянным желанием играть и обниматься со своим хозяином. Рэгдоллы настолько спокойны и любвеобильны, что даже позволяют носить себя, как куклу, обмякая на руках у человека.

Фото: pixabay

Будучи очень привязанным к человеку, питомец будет следовать по пятам за владельцем, лежать у него на коленях и спать в одной кровати.

Мейн-кун

Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны – очень миролюбивые домашние питомцы. Эти питомцы легко поддаются дрессировке, за что их иногда сравнивают с собаками. Мейн-куны, как отмечено в публикации и здания РБК Life, очень привязаны к людям, особенно к хозяину, так что не стоит их часто оставлять в одиночестве. Они известны как "нежные гиганты": их так называют из-за того, как сильно мейн-куны привязываются к своей семье.

Бурманская кошка

Это энергичные, ласковые и игривые кошки, за что их часто называют собаками кошачьего мира. Не рекомендуется заводить котенка бурмы людям, которые редко бывают дома или же отлучаются в командировки. Бурма тяжело переносит одиночество и, если уделять кошке достаточно внимания, может впасть в депрессию.

Еще они очень разговорчивы.

Абиссинская кошка

Владельцу абиссинцы преданны, как собаки. Они любят проводить время с хозяином и будут соблюдать установленные в доме правила. Но пренебрежительного отношения к себе не потерпят: абиссинская кошка не выносит одиночества и, надолго оставшись без внимания и ласки, может устроить в доме беспорядок.

Фото: pixabay

Абиссинки очень любопытные и участвуют вместе с хозяевами во всех семейных активностях.

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