Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Самые преданные кошки: они вернее, чем собаки

Мейн-кун преданность, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:26 Фото: pixabay
Принято считать, что самыми верными домашними питомцами являются собаки. Однако ученые из Оклендского университета развеяли миф о том, что кошки ни к кому не привязываются, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованиям, кошки способны привязываться даже к другим питомцам в доме и испытывать скорбь после их утраты. Кроме того, проявляют они и верность и по отношению к человеку: откликаются на произнесенную хозяином кличку, приносят подарки (пойманную добычу или игрушки), принимают ласку и демонстрируют доверие, подставляя живот и принимают непринужденные позы во время сна.

Список из пяти пород самых преданных кошек.

Сиамская кошка

Эти активные животные станут хорошим компаньоном для тех, кому нравится много и активно взаимодействовать с животными. Сиамские кошки замечательно ладят с детьми и другими питомцами.

Сиамская кошка преданность, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:26

Фото: pixabay

С хозяином у них формируется прочная связь: сиамы будут следовать за ним повсюду и постоянно искать его внимания.

Рэгдолл

Кошки породы рэгдолл известны своим мягким характером. Рэгдолл отличается постоянным желанием играть и обниматься со своим хозяином. Рэгдоллы настолько спокойны и любвеобильны, что даже позволяют носить себя, как куклу, обмякая на руках у человека.

Рэгдолл преданность, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:26

Фото: pixabay

Будучи очень привязанным к человеку, питомец будет следовать по пятам за владельцем, лежать у него на коленях и спать в одной кровати.

Мейн-кун

Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны – очень миролюбивые домашние питомцы. Эти питомцы легко поддаются дрессировке, за что их иногда сравнивают с собаками. Мейн-куны, как отмечено в публикации и здания РБК Life, очень привязаны к людям, особенно к хозяину, так что не стоит их часто оставлять в одиночестве. Они известны как "нежные гиганты": их так называют из-за того, как сильно мейн-куны привязываются к своей семье.

Бурманская кошка

Это энергичные, ласковые и игривые кошки, за что их часто называют собаками кошачьего мира. Не рекомендуется заводить котенка бурмы людям, которые редко бывают дома или же отлучаются в командировки. Бурма тяжело переносит одиночество и, если уделять кошке достаточно внимания, может впасть в депрессию.

Еще они очень разговорчивы.

Абиссинская кошка

Владельцу абиссинцы преданны, как собаки. Они любят проводить время с хозяином и будут соблюдать установленные в доме правила. Но пренебрежительного отношения к себе не потерпят: абиссинская кошка не выносит одиночества и, надолго оставшись без внимания и ласки, может устроить в доме беспорядок.

Абиссинская кошка преданность, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:26

Фото: pixabay

Абиссинки очень любопытные и участвуют вместе с хозяевами во всех семейных активностях.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:26
Какие кошки реже болеют
, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:26

Кошки по своей природе – хищные животные. Но даже среди независимых и своенравных можно встретить породы с покладистым характером, которые не представляют жизнь без человека. К таким, как уверяют эксперты, относятся: невская маскарадная, рэгдолл и русская голубая.

Читайте также

Наиболее полезный завтрак для школьника: врач перечислила продукты
Наиболее полезный завтрак для школьника: врач перечислила продукты
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
25 ноября Иоаннов день: народные приметы, кому лучше не покупать обувь
Гороскоп на сегодня
Астрологический прогноз на 25 ноября для всех знаков
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год Животноводство Кошки Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
гороскоп, астрономия,
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые станут успешнее до конца 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: