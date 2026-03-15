"Кошки против собак": эксперимент с питомцами дал забавный результат

Разница в отношении кошек и собак к своим хозяевам считается предметом для шуток. Ученые из Университета Лоранда Этвеша (Венгрия) детально изучили, способны ли питомцы на проявление альтруизма по отношению к человеку, сообщает Zakon.kz.

Результаты эксперимента они опубликовали в журнале Animal Behaviour.

В рамках эксперимента ученые использовали маленьких детей (16-24 месяца), которые находятся на раннем этапе развития социальности, что делает их социальное поведение близким к поведению домашних животных.

Эксперты смоделировали ситуацию : сначала в присутствии кошки, собаки или ребенка экспериментатор прятал посторонний предмет, после чего в комнату входил хозяин или родитель и демонстрировал безуспешные поиски предмета, не обращаясь напрямую за помощью к испытуемым.

Во время эксперимента и дети, и собаки, и кошки вели себя похожим образом и осознавали происходящее: примерно одинаковое количество времени наблюдали за хозяином/родителем и смотрели на место, где спрятан предмет. При этом дети и собаки часто проявляли инициативу, приближаясь к месту, где спрятана пропажа, и даже взаимодействуя с ней, явно помогая человеку с поисками. Некоторые испытуемые брали предмет и передавали его хозяину/родителю.

А вот все кошки повели себя иначе: наблюдали с большим интересом за метаниями хозяина, не пытаясь помочь ему в поисках. На второй фазе эксперимента подтвердилась гипотеза о том, что это вовсе не из-за непонимания ситуации. Кошкам просто было все равно.

На втором этапе исследования вместо постороннего предмета экспериментатор прятал в недосягаемом для собак, кошек и детей месте их любимое лакомство или игрушку. И когда в комнату входил хозяин или родитель, уже не только собаки и дети подходили к тайнику и указывали на него, но и кошки.

По мнению ученых, если собаки и дети проявляли альтруизм, помогая человеку/родителю даже без собственной выгоды, то кошки шли на сотрудничество лишь из корыстных интересов.

