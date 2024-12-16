Как соцсети "губят" мозг, объяснили нейробиологи

Нейробиологи объяснили, как быстрый контент в соцсетях негативно влияет на мозг, сообщает Zakon.kz.

По данным Fox News, из-за постоянного пролистывания материалов в интернете человек может утратить некоторые важные навыки.

Нейробиолог Кайра Бобинет рассказала, что в мозге есть структура под названием хабенула, которая отвечает за мотивацию и принятие решений. Когда возникает необходимость заняться чем-то важным, хабенула может активироваться и "отключить" мотивацию. В итоге вместо решения задач человек уходит в соцсети, где бесцельно пролистывает ленты.

"Если вы избегаете важных дел, это признак того, что эта область мозга работает", — объясняет специалист. При попытке оторваться от телефона хабенула может сделать этот процесс болезненным, формируя зависимость от соцсетей и постепенно снижая мотивацию.

Доктор Дон Грант отмечает, что многие пользователи, включая детей, проводят в соцсетях до восьми часов в день. Однако, беседуя с ними, выясняется, что они не могут вспомнить содержание просмотренного. Это свидетельствует о проблемах с памятью и концентрацией внимания, вызванных быстрым потреблением контента.

Чтобы избежать таких последствий, Грант рекомендует больше времени уделять общению с близкими, прогулкам на свежем воздухе и ограничивать развлекательный контент до 20% времени, проведенного в интернете.

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