Невролог объяснил, что убивает мозг и как его сохранить

Работа мозга до сих пор остается загадкой для человечества. На его функционирование влияет множество факторов, сообщает Zakon.kz.

Некоторые называют его суперкомпьютером и это вовсе не миф, однако даже такой мощный "компьютер" может сломаться.

Что губит мозг и как сохранить его молодость, рассказал "АиФ" врач-невролог Тюменского кардиоцентра Марсель Ахметьянов.



Суперкомпьютер "завис"

"Получается целая сеть и число операций, которые выполняет мозг в секунду разнится от 10^12 до 10^28 FLOPS (единица измерения). Для сравнения: один из самых мощных суперкомпьютеров на 2022 год имеет мощность в 1,6*10^18 FLOPS". Марсель Ахметьянов

Причин, по которым человеческий компьютер выходит из строя, множество. Это и пресловутая наследственность, и питание, и экология, и травмы головы.

Также на его работу влияет и качество сна, психическое состояние, интеллектуальная и физическая нагрузка.

"Понять, что с мозгом что-то не в порядке, можно как по общим симптомам, характерным и для других болезней, например, слабость, утомляемость, головные боли и т.д., так и по специфическим. К ним относятся те, что связаны непосредственно с функцией пораженного отдела головного мозга. Когда какая-то функция "теряется", например, появляется слабость в одной или нескольких конечностях, мышцах лица. Могут возникнуть нарушение речи, расстройства чувствительности на разных участках тела: целая конечность или обе, с одной стороны, вся половина лица. Отдельно выделяют нарушения координации движений". Марсель Ахметьянов

Может быть и наоборот – "растормаживание" функций, когда появляются избыточные движения, судорожные приступы, усиление чувствительности и т.д.

Тренировки для мозга

Мозг очень чувствительный орган, губит его употребление алкоголя, курение, но сильнее всего головной мозг чувствителен к дефициту кислорода и глюкозы в крови.

В клетках головного мозга – нейронах – нет энергетического резерва, и они питаются при помощи транспортеров глюкозы в крови. Нейроны начинают гибнуть, в среднем, через пять минут после остановки кровообращения.

Стресс тоже влияет на работу мозга, но "убивает" не напрямую, а опосредованно, сильные переживания сказываются на обмене нейромедиаторов – химических регуляторов различных функций и передачи импульса в головном мозге.

Поддержать человеческий суперкомпьютер можно, но естественным путем. Например, к определенным нагрузкам мозг привыкает после "тренировок", по аналогии с мышцами.

Как и весь человеческий организм, мозг стареет.

"Остановить этот процесс нельзя, но можно замедлить. Доказано, что уровень образования и интеллектуальный труд помогают дольше сохранять когнитивные способности". Марсель Ахметьянов

Но непредсказуемые дегенеративные заболевания нервной системы, к сожалению, не выбирают человека по его профессии.

Ранее сообщалось, что риск развития слабоумия снижается вдвое, если пожилые люди активно пользуются современными технологиями.