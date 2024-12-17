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Наука и технологии

Почему в здоровых отношениях люди полнеют – исследование

Почему в здоровых отношениях люди полнеют, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 06:59 Фото: pixabay
В социальных сетях люди рассказывают о наборе веса и шутливо обвиняют в этом партнеров: мол, здоровые отношения виноваты, что формы стали более округлыми. Действительно ли гармония в паре влияет на комплекцию, разбираемся на Zakon.kz.

Этот феномен всерьез заинтересовал ученых. Так, в исследовании 2012 года выяснили, что люди в отношениях больше склонны к набору веса.

Ученые сравнивали пары, находящиеся на разных этапах – свидания, сожительство или брак. Чаще "счастливый набор веса" замечали у пар, вступивших в брак или живущих вместе более двух лет. Усиливался он со "стажем отношений" – чем дольше партнеры были вместе, тем больше кг набирали.

В 2013 году другая группа исследователей уточнила вывод, связав набор веса с удовлетворенностью отношениями. Ученые опирались на идею "брачного рынка": тем, у кого все хорошо, не обязательно прилагать много усилий для поддержания веса. Ведь им уже не надо привлекать партнера. Вывод работал и в другую сторону: люди, которые не были довольны отношениями с партнером и думали о разводе, с меньшей вероятностью набирали вес.

Исследователи из США в 2022 году проанализировали, как качество отношений и их продолжительность влияли на индекс массы тела и как люди оценивали себя и партнера. В этом исследовании еще раз подтвердился вывод: длительные отношения с большой включенностью участников и ощущением безопасности связаны с увеличением веса.

С одной стороны, поддержка и надежность отношений дают преимущества для здоровья: уменьшают стресс, дают ощущение опоры, помогают справляться с трудностями и болезнями, тревогой и депрессивными симптомами.

С другой стороны гармоничные отношения могут снизить озабоченность сбалансированным питанием и физической активностью, важными для здоровья в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые раскрыли причины страха упущенной возможности.

Аксинья Титова
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