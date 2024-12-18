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Наука и технологии

Сильный взрыв произошел на Солнце

Сильный взрыв произошел на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 17:06 Фото: xras.ru
Сильный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали коронографы 17 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН), вспышка произошла между 21:00 и 22:00 вечера. Коронографы запечатлели крупное облако плазмы, выброшенное взрывом и расширяющееся в межпланетное пространство.


"Скорость плазмы составляет около 100 км/с, что характерно для вспышек высшего балла. Примерно в этом месте должна находиться активная область 3612, которая находилась напротив Земли около 2 недель назад. Своими глазами увидеть источник взрыва можно будет только через 10-12 суток, когда этот участок Солнца вернется к Земле", – отметили эксперты.

Они не указали, скажется ли как-то эта мощная вспышка на Земле.

Отметим, что 17 декабря 2024 года на Землю обрушилась магнитная буря, явившаяся последствием крупного протуберанца, выброшенного с Солнца 15 декабря.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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