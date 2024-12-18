Древние останки пролили свет на происхождение сифилиса – исследование

Исследование показало, что останки возрастом девять тысяч лет в Америке содержат геномы семейства бактерий, вызывающих заболевания сифилисом, сообщает Zakon.kz.

В своей статье в журнале Nature ученые выяснили, как впервые произошло заболевание сифилисом.

После того как французский король Карл VIII вторгся в Италию в 1494 году, в армейских лагерях вспыхнула неизвестная и обезображивающая болезнь, которая распространилась по всей Европе, когда солдаты вернулись на родину.

Эта эпидемия считается первым историческим свидетельством сифилиса, но с тех пор ученые спорят о том, откуда взялась эта болезнь. Одни считают, что она появилась в Америке и была завезена в Европу Колумбом в 1493 году. Другие подозревают, что она и раньше была в Европе.

Древняя ДНК, извлеченная из скелетов по всей Америке, пролила свет на эту тайну. Изуродованные болезнью останки, которые существовали еще до первого путешествия Колумба в Новый Свет, содержат геномы бактерий из семейства болезней сифилиса, что позволяет предположить, что инфекция имела свои корни в Америке.

Поскольку исследователи узнали возраст костей с помощью радиоуглеродного анализа, они смогли проследить происхождение различных штаммов бактерий сифилиса до общего предка, который жил не более девяти тысяч лет назад.

Ранее ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера.

