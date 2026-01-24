#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые подтвердили происхождение распространенной венерической болезни

Статуя, Венера, искусство, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 07:20 Фото: pixabay
Исследователи веками спорили о географическом происхождении трепонемных заболеваний. В скальном убежище в Колумбии обнаружили самый древний в мире след Treponema pallidum – бактерии, вызывающей сифилис и ряд хронических кожных инфекций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, возраст скелета составляет 5500 лет. Генетические данные указывают на то, что человек был инфицирован ранее неизвестным штаммом T. pallidum, что еще больше усложняет и без того непростую картину эволюции сифилиса.

В ходе исследования нового генома T. pallidum, который они назвали TE1-3, ученые обнаружили, что он представляет собой другую линию, чем все другие его подвиды, идентифицированные на сегодняшний день.

На основе статистического анализа различий между геномами они оценили, что TE1-3 отделился от современных линий около 13 700 лет назад. Это говорит о том, что трепонемы начали циркулировать в Америке на тысячи лет раньше, чем считали эксперты ранее.

Важно, что новый геном не проясняет, были ли ранние линии Treponema, такие как TE1-3, способны к половой передаче, подобно венерическому сифилису.

В свою очередь Молли Цукерман и Лидия Бейли, антропологи из Университета штата Миссисипи, не участвовавшие в исследовании, написали, что новое открытие "указывает на происхождение сифилиса в Америке, а не в Европе".

По их мнению, сравнение все более древних геномов трепонем с современными генетическими данными может помочь в разработке стратегий борьбы с сифилисом, который за последнее десятилетие вновь распространился по всему миру, а также поможет исследователям понять историю инфекционных заболеваний.

"Вполне возможно, что сифилис XV века был первым глобальным новым инфекционным заболеванием и предвестником всех последующих, от ВИЧ/СПИДа до COVID-19", – написали они.

Ранее ученые обнаружили неожиданный эффект парацетамола на психику.

Аксинья Титова
