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Наука и технологии

Какой кофе бодрит организм сильнее

кофе, сладость, ученные, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 01:46 Фото: pixabay
Исследования показали, что добавление натуральной или искусственной сладости в напитки с кофеином сильнее действует на организм, чем тот же стимулятор в сочетании с обычной водой, сообщает Zakon.kz.

Открытие сделали ученые из Высшей школы биомедицинских наук и здоровья при Университете Хиросимы. Результаты исследования специалисты опубликовали в журнале Science of Food (SF).

Команда ученых проводила опыта на мышах. Ежедневно животным давали два варианта напитка – подслащенную воду, содержащую 0,1% кофеина с 1% сахарозы или 0,1% сахарина, а также кофеин с простой водой. У грызунов, которые употребляли смесь кофеина и подсластителя, наблюдался очень продолжительный период бодрствования и сна. Эффект бодрости сохранялся даже при постоянной темноте. 

Исследователи считают, что сочетание кофеина и сахара может посылать организму противоречивые сигналы, активируя систему вознаграждения и высвобождая дофамина, что, вероятно, и вызывает изменения в биоритмах.

Ранее российский эндокринолог и диетолог Оксана Михалева предупредила об опасности чрезмерного употребления кофе для некоторых категорий людей. 

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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