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Наука и технологии

Запуск частной японской ракеты завершился шокирующей аварией

Запуск частной японской ракеты KAIROS завершился шокирующей аварией, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 03:40 Фото: pixabay
Второй запуск ракеты-носителя KAIROS, созданной японским стартапом Space One, завершился аварией. Ракета потеряла управление и ее уничтожила система аварийного прекращения полета, сообщает Zakon.kz.

Space One прекратила полет примерно через три минуты после старта на высоте 100 км. Именно в этот момент обнаружилась аномалия в двигателях первой ступени ракеты. KAIROS потеряла управление и начала вращаться. После этого по соображениям безопасности ракету подорвали автоматикой.

KAIRO несла в космос пять спутников, разработанных японскими коммерческими фирмами, старшеклассниками и тайваньской компанией.

Запуск частной японской ракеты KAIROS завершился шокирующей аварией, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 03:40

Фото: Space One

Ракета KAIROS длиной 18 м предназначалась для вывода до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту.

В первый полет KAIROS отправилась в марте 2024 года, однако тогда взорвалась почти сразу после запуска.

Ранее инженеры предложили создать бюджетный аппарат для изучения планет под названием Humminbird, оснащенный ракетной установкой.

Аксинья Титова
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