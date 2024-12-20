Запуск частной японской ракеты завершился шокирующей аварией

Второй запуск ракеты-носителя KAIROS, созданной японским стартапом Space One, завершился аварией. Ракета потеряла управление и ее уничтожила система аварийного прекращения полета, сообщает Zakon.kz.

Space One прекратила полет примерно через три минуты после старта на высоте 100 км. Именно в этот момент обнаружилась аномалия в двигателях первой ступени ракеты. KAIROS потеряла управление и начала вращаться. После этого по соображениям безопасности ракету подорвали автоматикой.

KAIRO несла в космос пять спутников, разработанных японскими коммерческими фирмами, старшеклассниками и тайваньской компанией.

Фото: Space One

Ракета KAIROS длиной 18 м предназначалась для вывода до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту.

В первый полет KAIROS отправилась в марте 2024 года, однако тогда взорвалась почти сразу после запуска.

Ранее инженеры предложили создать бюджетный аппарат для изучения планет под названием Humminbird, оснащенный ракетной установкой.

