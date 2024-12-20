Тайконавты совершили самый продолжительный в истории выход в открытый космос

Члены экспедиции "Шэньчжоу-19" – китайские космонавты Цай Сюйчжэ и Сун Линдун, которые находятся на борту космической станции "Тяньгун" – 17 декабря совершили первый выход в открытый космос в рамках своей полетной миссии, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность выхода в открытый космос составила девять часов и шесть минут, что превзошло предыдущий рекорд в восемь часов 56 минут, установленный астронавтами NASA Джеймсом Воссом и Сьюзан Хелмс в 2001 году, во время миссии STS-102.

Тайконавты, облаченные в скафандры для внекорабельной деятельности "Фэйтянь", выполнили множество задач, включая установку устройств для защиты от космического мусора.

Ранее стало известно, какой будет пилотируемая посадка китайцев на спутник Земли.

