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Наука и технологии

Тайконавты совершили самый продолжительный в истории выход в открытый космос

Тайконавты совершили самый продолжительный в истории выход в открытый космос, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 04:59 Фото: pixabay
Члены экспедиции "Шэньчжоу-19" – китайские космонавты Цай Сюйчжэ и Сун Линдун, которые находятся на борту космической станции "Тяньгун" – 17 декабря совершили первый выход в открытый космос в рамках своей полетной миссии, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность выхода в открытый космос составила девять часов и шесть минут, что превзошло предыдущий рекорд в восемь часов 56 минут, установленный астронавтами NASA Джеймсом Воссом и Сьюзан Хелмс в 2001 году, во время миссии STS-102.

Тайконавты, облаченные в скафандры для внекорабельной деятельности "Фэйтянь", выполнили множество задач, включая установку устройств для защиты от космического мусора.

Ранее стало известно, какой будет пилотируемая посадка китайцев на спутник Земли.

Аксинья Титова
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