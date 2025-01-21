Тайконавты впервые получили кислород в космосе

Экипаж экспедиции "Шэньчжоу-19", находящийся на борту китайской космической станции "Тяньгун", успешно завершил эксперименты по производству кислорода с помощью искусственного фотосинтеза, сообщает Zakon.kz.

Тайконавты провели 12 экспериментов внутри устройства в форме ящика с использованием полупроводниковых катализаторов для преобразования углекислого газа и воды в кислород с одновременным получением этилена – углеводорода, который можно использовать для производства топлива для космических аппаратов.

Этот метод основан на воспроизведении естественного процесса фотосинтеза растений, но с применением физических и химических технологий.

Фото: CCTV

Новое достижение стало значительным шагом к осуществлению пилотируемой высадки на Луну, запланированной Китаем на 2030 год.

В прошлом году экипажу "Шэньчжоу-19" также удалось отличиться, установив рекорд по самому продолжительному в истории выходу в открытый космос.

Ранее астрономы засекли на экзопланете сверхзвуковой ветер рекордной скорости.

