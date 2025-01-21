Тайконавты впервые получили кислород в космосе
Тайконавты провели 12 экспериментов внутри устройства в форме ящика с использованием полупроводниковых катализаторов для преобразования углекислого газа и воды в кислород с одновременным получением этилена – углеводорода, который можно использовать для производства топлива для космических аппаратов.
Этот метод основан на воспроизведении естественного процесса фотосинтеза растений, но с применением физических и химических технологий.
Новое достижение стало значительным шагом к осуществлению пилотируемой высадки на Луну, запланированной Китаем на 2030 год.
В прошлом году экипажу "Шэньчжоу-19" также удалось отличиться, установив рекорд по самому продолжительному в истории выходу в открытый космос.
Ранее астрономы засекли на экзопланете сверхзвуковой ветер рекордной скорости.