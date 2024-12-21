Телескоп запечатлел изображение галактики, напоминающей огромный глаз

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение спиральной галактики NGC 2566. Она расположена на расстоянии 76 млн световых лет от нашей планеты, по направлению к созвездию Корма, сообщает Zakon.kz.

Через центр галактики NGC 2566 тянется заметная полоса звезд, а из каждого ее конца выходят спиральные рукава.

Поскольку NGC 2566 немного наклонена по отношению к наблюдателю, а ее диск приобретает миндалевидную форму, это придает галактике сходство с глазом человека.

Фото: ESA / Hubble & NASA, D. Thilker

Это изображение NGC 2566 получили в рамках изучения звездных скоплений и регионов активного звездообразования.

Ранее тайконавты совершили самый продолжительный в истории выход в открытый космос.

