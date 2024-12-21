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Наука и технологии

Телескоп запечатлел изображение галактики, напоминающей огромный глаз

Телескоп запечатлел изображение галактики, напоминающей огромный глаз, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 07:41 Фото: pixabay
Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение спиральной галактики NGC 2566. Она расположена на расстоянии 76 млн световых лет от нашей планеты, по направлению к созвездию Корма, сообщает Zakon.kz.

Через центр галактики NGC 2566 тянется заметная полоса звезд, а из каждого ее конца выходят спиральные рукава.

Поскольку NGC 2566 немного наклонена по отношению к наблюдателю, а ее диск приобретает миндалевидную форму, это придает галактике сходство с глазом человека.

Телескоп запечатлел изображение галактики, напоминающей огромный глаз, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 07:41

Фото: ESA / Hubble & NASA, D. Thilker

Это изображение NGC 2566 получили в рамках изучения звездных скоплений и регионов активного звездообразования.

Ранее тайконавты совершили самый продолжительный в истории выход в открытый космос.

Аксинья Титова
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