Телескоп запечатлел изображение галактики, напоминающей огромный глаз
Фото: pixabay
Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение спиральной галактики NGC 2566. Она расположена на расстоянии 76 млн световых лет от нашей планеты, по направлению к созвездию Корма, сообщает Zakon.kz.
Через центр галактики NGC 2566 тянется заметная полоса звезд, а из каждого ее конца выходят спиральные рукава.
Поскольку NGC 2566 немного наклонена по отношению к наблюдателю, а ее диск приобретает миндалевидную форму, это придает галактике сходство с глазом человека.
Фото: ESA / Hubble & NASA, D. Thilker
Это изображение NGC 2566 получили в рамках изучения звездных скоплений и регионов активного звездообразования.
Ранее тайконавты совершили самый продолжительный в истории выход в открытый космос.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript