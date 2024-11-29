Сколько денег получат дети в рамках проекта "Нацфонд - детям"

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 29 ноября ответил на вопрос о том, сколько денег могут начислить на счет детей в рамках проекта "Нацфонд - детям" в январе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ссылаясь на оперативные данные, он сообщил, что Нацбанк от управления Нацфондом заработал за 10 месяцев 2024 года 5,3 млрд долларов.

"Если разделить наполовину, то получается 2,6-2,7 млрд долларов, которые могут быть распределены, начислены на счета наших детей. Но мы там усредняем, там сумму надо другую сказать, там меньше будет", – пояснил Сулейменов.

Отмечается, что расчеты будут зависеть в том числе и от количества детей на 1 января 2025 года.

"Начисление будет в начале января. Если вы помните, мы в начале года зачисляли около 100 долларов на каждого ребенка. Но тут будет зависеть от числа детей. У нас 2023 и 2024 годы с точки зрения инвестиционного дохода очень позитивные, и поэтому скользящая средняя повышается. По сути, в январе следующего года сумма будет, скорее всего, больше, чем 100. Эти суммы и расчеты будут сделаны в январе", – пояснила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

11 октября 2024 председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о том, стоит ли казахстанским родителям и детям ожидать больше поступлений в рамках проекта "Нацфонд – детям" на фоне укрепления доллара в Казахстане.