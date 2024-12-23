Активность сверхмассивных черных дыр замедлила рост галактик – исследование

Данные наблюдений, с наземного телескопа Subaru показали, что активность сверхмассивных черных дыр могла остановить формировании новых звезд и замедлить рост галактик, сообщает Zakon.kz.

Протоскопление Паутина (PKS 1138-262) сформировалось в относительно ранней Вселенной: этот объект астрономы видят таким, каким он был более 10 млрд лет назад. Несмотря на то, что скопление изучено хорошо, в нем скрыто немало загадок – ранее сразу две исследовательские группы обнаружили в Паутине 41 новую галактику.

Чтобы понять, почему некоторые обитатели этого древнего скопления состоят преимущественно из старых звезд, астрономы изучили звездообразование и активность сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Результаты научной работы, представленной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показали, что в галактиках с активными сверхмассивными черными дырами звездообразование было существенно ниже, чем ожидалось.

С помощью космической обсерватории "Джеймс Уэбб" (и установленной на ее борту инфракрасной камеры NIRcam) команда ученых получила карту массивных галактик в протоскоплении Паутина (ранее эти объекты обнаружили с помощью камеры телескопа Subaru MOIRCS, однако определить связь между звездообразованием и активностью черных дыр тогда не смогли) и сосредоточилась на сравнении двух групп массивных галактик: в первой группе процесс звездообразования продолжался, а во второй — нет.

В галактиках, где новые светила не формировались, идентифицировали источники рентгеновского излучения, свидетельствующие об активности центральных сверхмассивных черных дыр. Результаты также показали, что в первой группе галактик звезды формировались в дисках, простирающихся на тысячи световых лет, а звездные диски во второй группе были не такими выраженными (и сосредоточились на центральных областях).

Новые данные подтверждают давнюю гипотезу о способности центральных сверхмассивных черных дыр "выключать" звездообразование и формировать массивные эллиптические галактики. В будущем полученные результаты помогут понять, каким образом на просторах Вселенной формируются и "затухают" галактики, а дальнейшие наблюдения позволят больше узнать о механизмах формирования древних космических структур и их эволюции.

Ранее сообщалось, что в Японии построят прототип лунного поселения с искусственной гравитацией.

