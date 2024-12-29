Сколько нужно ежедневно тренироваться, чтобы похудеть и удержать результат

Британские специалисты Имперского колледжа Лондона провели исследование и пришли к выводу, что для значительного снижения массы тела, окружности талии и жировых отложений необходимо 150 минут аэробной активности в неделю или 20-25 минут в день, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал JAMA Network Open, ученые проанализировали данные 116 ранее опубликованных клинических исследований с участием 6880 взрослых с избыточным весом или ожирением. Во всех выбранных работах добровольцы выполняли различные тренировочные программы не менее восьми недель.

Согласно данным издания, регулярные аэробные тренировки средней и высокой интенсивности (до 300 минут в неделю) приводят к линейному снижению массы тела и общего процента жира в организме. Однако существенные изменения в составе тела происходят уже при 150 минутах аэробной активности в неделю. Выполнение такого объема упражнений было связано с клинически значимым уменьшением жировых отложений и окружности талии.

Эксперты уверены, что для удержания результата нужно заниматься по 50 минут три раза в неделю или всего по 20-25 минут ежедневно.

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