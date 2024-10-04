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Какая ягода помогает укрепить иммунитет и похудеть

Смородина помогает укрепить иммунитет и похудеть, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 01:54 Фото: pixabay
Ученые университета Чичестер провели исследование и пришли к выводу, что смородина способствует устранению воспалительных процессов в кишечнике, снижает риск развития болезней сердца и укрепляет иммунитет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Sabah, смородина богата антоцианами – пигментными растительными веществами, которые способствуют снижению воспалительных реакций и оксидативного (окислительного) стресса в кишечнике. Кроме того, экстракт смородины способен повысить эффективность кровотока в основных артериях на 45%.

Согласно исследованию, смородина может укрепить стенки кровеносных сосудов и повысить их эластичность, что в результате нормализует повышенное кровяное давление.

По информации портала, благодаря калию и линолевой кислотой, чем богата смородина, также ягода способна нормализовать сердечный ритм, укрепить иммунитет, улучшить функционирование мозга и ускорить обменные процессы в организме, помогая худеть.

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