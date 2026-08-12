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Советы

Названо главное упражнение против смертельных болезней

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 21:52 Фото: magnific
Сочетание силовых и аэробных тренировок значительно эффективнее защищает от диабета, гипертонии и рака, чем один только бег или ходьба. К такому выводу пришли ученые в исследовании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Science and Medicine in Sport (JSMS), исследователи в течение девяти лет наблюдали за более чем 8 тысячами жителей Австралии в возрасте 40-64 лет.

Они сравнили риск развития хронических заболеваний у людей, которые регулярно выполняли только аэробные упражнения, только силовые тренировки или сочетали оба вида физической активности.

Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался именно у тех, кто совмещал кардио и силовые нагрузки.

Риски для здоровья у тех, кто соблюдает рекомендации по обоим видам активности (в сравнении с малоподвижными людьми):

  • Сахарный диабет 2-го типа: ниже на 50%.
  • Гипертония: ниже на 24%.
  • Некоторые виды рака: ниже на 23%.

При этом ученые отмечают, что польза силовых упражнений выходила за рамки эффектов, которые обеспечивают одни лишь аэробные нагрузки.

"В рекомендациях по здоровому образу жизни обычно основной акцент делается на кардиотренировках, однако силовые упражнения не менее важны. К ним относятся занятия с отягощениями, эспандерами или упражнения с собственным весом – например, приседания, отжимания и выпады", – подчеркивают авторы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эксперт назвал шесть шагов для подтянутой фигуры.

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Канат Болысбек
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