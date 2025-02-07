Еще одна вспышка произошла на Солнце – прогноз магнитной бури на Земле
Фото: wikimedia/NASA
На Солнце 7 февраля произошла очередная крупная вспышка, которой не хватило около 20% до высшего уровня X, сообщает Zakon.kz.
Вспышке присвоен балл M7.6, отметили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН).
"Взрыв выглядит пока как близнец вчерашнего события. По данным телескопических наблюдений, местом высвобождения энергии является та же область 3981, по-прежнему расположенная в зоне влияния на Землю. На настоящий момент предполагается, что вчерашнее событие не приведет к последствиям для Земли. Никаких оснований утверждать обратное пока нет", – сообщили эксперты.
Что касается сегодняшней вспышки, то, если поступит информация о выбросе вещества, приход плазмы к Земле возможен во второй половине дня 9 февраля (воскресенье).
Ранее в Сети появились снимки солнечного затмения, сделанные прямо в космосе.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript