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Наука и технологии

Еще одна вспышка произошла на Солнце – прогноз магнитной бури на Земле

Магнитная вспышка, солнце, магнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 15:06 Фото: wikimedia/NASA
На Солнце 7 февраля произошла очередная крупная вспышка, которой не хватило около 20% до высшего уровня X, сообщает Zakon.kz.

Вспышке присвоен балл M7.6, отметили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН).

"Взрыв выглядит пока как близнец вчерашнего события. По данным телескопических наблюдений, местом высвобождения энергии является та же область 3981, по-прежнему расположенная в зоне влияния на Землю. На настоящий момент предполагается, что вчерашнее событие не приведет к последствиям для Земли. Никаких оснований утверждать обратное пока нет", – сообщили эксперты.

Что касается сегодняшней вспышки, то, если поступит информация о выбросе вещества, приход плазмы к Земле возможен во второй половине дня 9 февраля (воскресенье).

Ранее в Сети появились снимки солнечного затмения, сделанные прямо в космосе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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