Еще одна вспышка произошла на Солнце – прогноз магнитной бури на Земле

Фото: wikimedia/NASA

На Солнце 7 февраля произошла очередная крупная вспышка, которой не хватило около 20% до высшего уровня X, сообщает Zakon.kz.

Вспышке присвоен балл M7.6, отметили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН). "Взрыв выглядит пока как близнец вчерашнего события. По данным телескопических наблюдений, местом высвобождения энергии является та же область 3981, по-прежнему расположенная в зоне влияния на Землю. На настоящий момент предполагается, что вчерашнее событие не приведет к последствиям для Земли. Никаких оснований утверждать обратное пока нет", – сообщили эксперты. Что касается сегодняшней вспышки, то, если поступит информация о выбросе вещества, приход плазмы к Земле возможен во второй половине дня 9 февраля (воскресенье). Ранее в Сети появились снимки солнечного затмения, сделанные прямо в космосе.

Поделиться новостью