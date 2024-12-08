Две сильнейшие вспышки класса Х произошли на Солнце

Две вспышки высшего класса Х произошли на Солнце 8 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр мониторинга солнечной активности.

"8 декабря в 12:06 мск (14:06 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут", – сообщили в центре.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения в пяти категориях: А, В, C, М и Х, где класс Х обозначает сверхмощные вспышки, способные вызвать сильные геомагнитные бури.

Ранее ученые предупредили землян, что основным источником возможных угроз в ближайшие дни будут не мощные солнечные вспышки Х-класса, а риск отрыва гигантского протуберанца.