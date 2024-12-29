На Солнце произошла мощнейшая вспышка: она достигнет Земли в ночь на 1 января

Вспышка мощнейшего балла Х произошла утром 29 декабря на Солнце впервые за три недели, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в интервью РИА "Новости" уточнил, что рост солнечной активности наблюдается уже около недели.

"Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром. Событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучения зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события – X1.1", – сказал Богачев.

По словам эксперта, за последнее время число вспышек на Солнце выросло почти двукратно, но до уровня X сила дошла только сейчас. При этом взрыв произошел в области возможного воздействия на Землю.

"Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января. Более точная информация появится в середине сегодняшнего дня", – сказал Богачев.

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