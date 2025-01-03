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Наука и технологии

Ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли

Земля, космос, планеты,, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 13:55 Фото: pixabay
Ученые NASA зафиксировали уникальное природное явление – разрыв магнитного поля Земли продолжительностью 17 часов, сообщает Zakon.kz.

В исследовании, которое было опубликовано в журнале Space Weather, говорится о том, что это событие началось 25 декабря 2024 года и стало беспрецедентным случаем в истории наблюдений.

"Аномалия, которая была подтверждена астрофизиками и визуально зафиксирована в Новой Зеландии, привела к ярким вспышкам северного сияния. Фотограф Джеймс Уилсон, наблюдавший явление, сообщил, что никогда не видел такого яркого северного сияния за 15 лет своей работы. Небо было наполнено изумрудными и пурпурными оттенками, это было невероятно", – говорится в публикации.

Эксперты предупреждают, что такие разрывы магнитного поля могут повлиять на работу спутников и систем GPS (Global Positioning System). Дело в том, что изменения поведения магнитного поля могут "открывать путь" солнечному ветру, нарушающему функционирование систем спутниковой навигации. Тем не менее, для здоровья людей это явление безопасно.

Ученые продолжают отслеживать состояние магнитного поля, используя современные системы мониторинга, и надеются, что дальнейшие исследования помогут лучше понять взаимодействие Солнца и Земли.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января 2025 года Землю охватила сильная магнитная буря. Накануне ученые предупреждали о двух мощных вспышках, которые произошли на Солнце.

Андрей Дюсупов
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