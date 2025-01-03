Английский рабочий обнаружил в карьере следы динозавров, которым 166 миллионов лет

Самые большие следы динозавров в Великобритании, которые сохранились благодаря грязи, обнаружили в карьере Оксфордшира, сообщает Zakon.kz.

Ученые считают, что более 200 отпечатков лап оставили цетиозавры и мегалозавры приблизительно 166 млн лет назад. При этом их следы были частью большой тропы динозавров, которая даже сейчас имеет протяженность минимум 150 метров, пишет Daily Mail.

"Следы удалось обнаружить благодаря рабочему карьера Гэри Джонсону, который обратил внимание на "необычные неровности" в известняке, когда убирал слой глины, чтобы добраться до камня. Эти удивительно хорошо сохранившиеся следы открывают потрясающие подробности жизни давно вымерших гигантов и даже фиксируют момент встречи двух динозавров", – говорится в публикации.

Четыре из этих цепочек принадлежат травоядным динозаврам с длинной шеей, скорее всего, цетиозаврам, 18-метровым родственникам диплодока. Пятый след, вероятно, оставил мегалозавр – свирепый девятиметровый хищник, обитавший в заболоченных лагунах Британии в среднеюрский период.

▪️İngiltere'de 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izi keşfedildi.



Detay 👉🏼https://t.co/h9nEhqq3pi pic.twitter.com/HXUMge3eCn — Haber 365 (@haber365) January 2, 2025

Осознав значимость находки, специалисты начали в карьере полномасштабные раскопки и вскоре обнаружили более 200 окаменелых следов. Исследователи отмечают, что такие свидетельства рассказывают о поведении вымерших животных, каковы были их реальные размеры и скорость движения.

🦖 گذرگاه ژوراسیک

پژوهشگران صد‌ها ردپای دایناسور رادر معدنی در آکسوفوردشایر در جنوب انگلستان کشف کردند

🦕این ردپاها نشان میدهند که دایناسورهای عظیم‌الجثه درمسیر‌های خاصی دراین منطقه رفت و آمد میکردند

به گفته محققان دانشگاه‌های آکسفورد و بیرمنگام،حفاری‌ها دراین معدن منجر به کشف pic.twitter.com/noBEk7iMKJ — Rkzasafari (@rkzasafari) January 3, 2025

Трехпалые следы мегалозавра имеют длину около 65 см и находятся на расстоянии 2,7 м друг от друга. На основании этих измерений ученые подсчитали, что древний хищник мог передвигаться со скоростью около 5 км/ч, то есть примерно с такой же скоростью, как ходит человек.

Ранее ученые выясняли истинную причину массового вымирания динозавров в конце мелового периода.